പ്ലസ് വൺ: ആദ്യ അലോട്മെന്റ് പ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കി

തിരുവനന്തപുരം∙ ആദ്യ അലോട്മെന്റ് അനുസരിച്ചുള്ള പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം പൂർത്തിയായി. സ്കൂളും കോഴ്സും സംബന്ധിച്ച ആദ്യ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ അലോട്മെന്റ് ലഭിച്ച 1,06,954 പേരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സ്ഥിര പ്രവേശനം നേടി. മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിച്ചവരിലേറെയും താൽക്കാലിക പ്രവേശനമാണ് നേടിയത്. 26ന് രണ്ടാം അലോട്മെന്റിൽ ഇവരെയും പരിഗണിക്കും.

ജൂലൈ 1ന് ആണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ മൂന്നാം അലോട്മെന്റ്. ജൂലൈ നാലിന് ആദ്യ ഘട്ട പ്രവേശനം പൂർത്തിയായി അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കും. 10 മുതലാണ് സപ്ലിമെന്ററി പ്രവേശന നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.

എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ കമ്യൂണിറ്റി ക്വോട്ട പ്രവേശനത്തിന് ജൂൺ 24 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 26 മുതൽ ജൂലൈ 4 വരെയാണ് മാനേജ്മെന്റ്, അൺ എയ്ഡഡ് സീറ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം. വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും ആദ്യ അലോട്മെന്റ് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവേശനം ഇന്നലെ പൂർത്തിയായി.

