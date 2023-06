തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് നാലുവർഷ ബിരുദത്തിനുശേഷം പിഎച്ച്‌ഡി പഠനം സാധ്യമാകുന്ന ആദ്യ സർവകലാശാലയായി സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (കെടിയു) മാറുന്നു. ഈ അധ്യയനവർഷം മുതലാണ് അവസരം. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഈ മാസം 30. www.ktu.edu.in.

എൻജിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആവറേജ് (സിജിപിഎ) 7.75 ഉള്ള ബിടെക് ബിരുദധാരികൾക്കാണ് പാർട്ട് ടൈം, ഫുൾ ടൈം ഗവേഷണ പഠനത്തിന് അർഹത. എംടെക്കിനു ശേഷം പിഎച്ച്ഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ട സിജിപിഎ 5.75 ആണ്. അവസാന സെമസ്റ്റർ ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഇതുവരെ ലഭിച്ച സെമസ്റ്റർ ഗ്രേഡുകളോടെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. 100 മുഴുവൻസമയ പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥികൾക്ക് സർവകലാശാലയുടെ ഫെലോഷിപ് ലഭിക്കും.

ഗവ. എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവേഷണ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് നൽകുന്ന ഫെലോഷിപ്പിനു പുറമേയാണിത്. പ്രവേശനപരീക്ഷയും ഇന്റർവ്യൂവുമുണ്ട്. അപേക്ഷാ ഫീസ് 1100 രൂപ; പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്ക് 550 രൂപ.

