പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ ഇക്കൊല്ലം സെപ്റ്റംബറിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾ ഈ വർഷവും സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ നടത്തും. പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകൾക്കൊപ്പം മാർച്ചിൽ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പിൻവലിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണു നടപടിയെന്നു മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു.

ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞശേഷമാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ പതിവു സമയം മാറ്റാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിലെ അധ്യാപക സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതു സംബന്ധിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൂടിയ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം (ക്യുഐപി) മേൽനോട്ട സമിതി യോഗത്തിൽ ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ പരീക്ഷ നടത്താനും അടുത്ത വർഷം മുതൽ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയ്ക്കൊപ്പം നടത്താനുമാണ് ധാരണയായത്. ഇതു സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു.

ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബറിൽ നടത്തുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്കും മൂല്യനിർണയത്തിനുമായി രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ അധ്യയന സമയം നഷ്ടമാകുന്നുവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയ്ക്കൊപ്പമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ രണ്ടു വർഷത്തെ പരീക്ഷകൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതേണ്ടിവരുന്നത് കുട്ടികളുടെ സമ്മർദം കൂട്ടുമെന്നായിരുന്നു ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവരുടെ വാദം.

