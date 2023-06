പ്ലസ് വൺ: മൂന്നാം അലോട്മെന്റ് ഇന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള മൂന്നാം അലോട്മെന്റ് ഇന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേക്കും. നാളെ രാവിലെ 10നു പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ അവസാന അലോട്മെന്റ് ഏകജാലക പോർട്ടലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. നാലിനു വൈകിട്ടു 4 വരെയാണ് (ഞായറാഴ്ച ഒഴികെ) പ്രവേശനത്തിനുള്ള അവസരം. സ്പോർട്സ് ക്വോട്ടയിലെ അടുത്ത അലോട്മെന്റും ഇതിനൊപ്പം ഉണ്ടാകും. നാളെ രാവിലെ 10 മുതൽ മൂന്നിനു വൈകിട്ട് 4 വരെയാണു സ്പോർട്സ് ക്വോട്ട പ്രവേശനം.

ആദ്യ രണ്ടു ഘട്ടത്തിൽ അപേക്ഷകരില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നതും അലോട്മെന്റ് നേടിയവർ പ്രവേശനം നേടാത്തതു മൂലം ഒഴിവു വന്നതുമായ സീറ്റുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാകും അലോട്മെന്റ്. 84,794 സീറ്റുകളിലാണ് മൂന്നാം അലോട്മെന്റ്. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ സംവരണ സീറ്റുകളാണ് ആവശ്യത്തിന് അപേക്ഷകരില്ലാത്തതിനാൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജനറൽ മെറിറ്റ് സീറ്റായി മാറുന്നതോടെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഇതുവരെ അലോട്മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവർക്കും അവസരം ലഭിക്കും. 39,535 സീറ്റുകളാണ് അലോട്മെന്റ് നേടിയവർ പ്രവേശനം നേടാത്തതു മൂലം ഒഴിവു വന്നത്.

ആദ്യ രണ്ട് അലോട്മെന്റുകളിലും താഴ്ന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇടം ലഭിച്ചവർക്ക് താൽക്കാലിക പ്രവേശനം നേടാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്നാം അലോട്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും ഫീസ് അടച്ച് സ്ഥിര പ്രവേശനമാണു നേടേണ്ടത്. ഇനി ഉയർന്ന ഓപ്ഷൻ നിലനിർത്താൻ അവസരമില്ല. പ്രവേശനം നേടാത്തവരെ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റിൽ പരിഗണിക്കില്ല.ജൂലൈ 5നു ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ച ശേഷമാകും സപ്ലിമെന്ററി പ്രവേശന നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ അപേക്ഷിക്കാത്തവർക്കും അപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാനാകും. ആദ്യ ഘട്ട അപേക്ഷയിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചവർക്കും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയവർക്കും അത് തിരുത്തി അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അലോട്മെന്റ് ലഭിക്കാതിരുന്നവർക്കും അപേക്ഷ പുതുക്കി നൽകാം.

Content Summary : HSCAP Kerala releases 3rd allotment results for Plus One admissions