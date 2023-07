പ്രവേശന ക്രമക്കേട്: വിദ്യാർഥികൾക്ക് 10 ലക്ഷം വീതം നഷ്ടപരിഹാരം

ബെംഗളൂരു ∙ ബിഎസ്‌സി നഴ്സിങ് പ്രവേശനത്തിൽ ക്രമക്കേടു വരുത്തിയ കലബുറഗി മദർ മേരി കോളജ് 10 വിദ്യാർഥികൾക്കു 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നു കർണാടക ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കോളജിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ രാജീവ് ഗാന്ധി ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയ്ക്കു നിർദേശവും നൽകി.

സമയപരിധിക്കു ശേഷമാണ് കോളജ് ഈ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ നൽകിയത്. ഇവരുടെ വിവരം സർവകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ പരീക്ഷയെഴുതാൻ അവസരം ലഭിച്ചതുമില്ല. തുടർന്ന്, കോളജ് ഈ വിദ്യാർഥികളുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വ്യാജമായി അഡ്മിഷൻ റജിസ്റ്റർ തയാറാക്കി.

സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോ‍ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്നും വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു നിർദേശം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കോളജിന്റെ ഭാഗത്താണു വീഴ്ചയെന്നു കണ്ടെത്തി നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

Content Summary : Admission malpractice by college- Court direct 10 Lakh each compensation for students