എസ്എസ്എൽസിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ്; പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം ലഭിക്കാതെ ആൻ തെരേസ

രാജകുമാരി ∙ തന്നെക്കാൾ മാർക്ക് കുറഞ്ഞവരും നാളെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, എസ്എസ്എൽ സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ലഭിച്ച ആൻ തെരേസ സിബി ഏറെ വിഷമത്തോടെ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റും കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

Read Also : എസ്ഐ പരീക്ഷയിലെ ഒന്നാമൻ; ഇരട്ട വിജയത്തിനു പിന്നിലെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി അഖിൽ ജോൺ

ചെമ്മണ്ണാർ, എൻആർ സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും രാജാക്കാട്ടെ സർക്കാർ സ്കൂളിലും സയൻസ് വിഷയത്തിൽ പ്രവേശനത്തിനായി ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരുന്ന ആൻ തെരേസയ്ക്കാണ് ഇതുവരെ പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്തത്.

വട്ടപ്പാറ മാളിയേക്കൽ സിബി– സ്റ്റെല്ല ദമ്പതികളുടെ മകളായ ആൻ തെരേസ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയതിനാൽ പ്ലസ്ടുവിന് ഇഷ്ടവിഷയമായ സയൻസ് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. സ്വകാര്യ ഏലത്തോട്ടത്തിലെ സൂപ്പർവൈസറായ സിബിയും തോട്ടം തൊഴിലാളിയായ സ്റ്റെല്ലയും മകളുടെ നേട്ടത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷിച്ചു. എന്നാൽ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കുള്ള 3 അലോട്മെന്റുകളിലും ആൻ തെരേസ ഉൾപ്പെട്ടില്ല.

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആൻ തെരേസ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ 84, 122 സ്ഥാനങ്ങളിലും സർക്കാർ സ്കൂളിൽ 83 -ാം സ്ഥാനത്തുമാണുള്ളത്. എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മാനേജ്മെന്റ്, കമ്യൂണിറ്റി ക്വാട്ടയിലും അപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇൗ വിഭാഗങ്ങളിലും സീറ്റുകളില്ലെന്നാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ പറയുന്നത്.

അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളൊന്നും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇനി സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ആൻ തെരേസയുടെ പ്രതീക്ഷ. പക്ഷേ, അതിലും ആൻ തെരേസയ്ക്ക് ഇഷ്ട വിഷയമായ സയൻസ് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ മികവ് നേടിയെങ്കിലും തുടർ പഠനം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായതിന്റെ വിഷമത്തിലാണ് ആൻ തെരേസയും കുടുംബവും.

Content Summary : Ann Theresa got a full a plus in the SSLC exam but didn't get plus one admission yet