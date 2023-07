ഒളശ്ശ അന്ധവിദ്യാലയം ഇനി മികവിന്റെ കേന്ദ്രം; അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിന് രണ്ടുകോടി രൂപ അനുവദിച്ചു

കോട്ടയം ∙ ഒളശ്ശ സർക്കാർ അന്ധ വിദ്യാലയത്തെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പുറമേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് രണ്ടുകോടി രൂപയും. ഇന്നലെ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഈ ഏക ഹൈസ്കൂൾ അന്ധവിദ്യാലയത്തെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പഠന, പാഠ്യേതര മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കാഴ്ചപരിമിതർക്കു ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ അവയെല്ലാം മികവിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ ഈ സ്‌കൂളിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 5 വർഷം കൊണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. സ്കൂൾ വികസനത്തിന് എംഎൽഎ ഫണ്ടിൽ നിന്നു തുക ലഭ്യമാക്കുമെന്നു അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവനും പറഞ്ഞു. എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ എപ്ലസ് നേടിയ സ്‌കൂളിലെ അനിലമോൾ, ആൽവിൻ ജെ.പ്രദീപ്, ജോയൽ സിജോ എന്നിവർക്കുള്ള പുരസ്‌കാരവും മികച്ച വിജയം നേടിയ മറ്റു വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പുരസ്‌കാരവും മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി സമ്മാനിച്ചു.

അക്കാദമിക മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ സമർപ്പണവും ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ കുട്ടികൾക്കായി സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണിക് ടൂത്ത് ബ്രഷിന്റെ വിതരണവും പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ ലഭ്യമാക്കിയ പഠനോപകരണ വിതരണവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.വി.ബിന്ദു, ഏറ്റുമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആര്യ രാജൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ അനു ശിവപ്രസാദ്, സുനിത അഭിഷേക്, ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ ഇൻ ചാർജ് എസ്.ശ്രീകുമാർ, ഒളശ്ശ സ്‌കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഇ.ജെ.കുര്യൻ, ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ.വിഷി ടോം തോമസ്, പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് പി.ജയകുമാർ, സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് എസ്.ശ്രീലതകുമാരി, കേരള പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബിനു കെ.ഭാസ്‌കർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

∙ മികവിന്റെ കേന്ദ്രം

മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നതോടെ സ്കൂളിന്റെ പഠന പാഠ്യേതര മേഖലകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം 22.5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് കാഴ്ചപരിമിതർക്കുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ, പഠനോപകരണങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള കൗൺസിലിങ്ങുകൾ, മൾട്ടിമീഡിയ റൂം എന്നിവ നിർമിച്ചു. മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടമുൾപ്പടെ നിർമിക്കും. കാഴ്ചപരിമിതർക്കുള്ള ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും.

