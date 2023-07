പ്ലസ് വൺ: ആദ്യഘട്ടം പ്രവേശനം നേടിയവർ 3.19 ലക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്ലസ് വൺ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശനം നേടിയത് 3,19,454 പേർ. ഇതിൽ 3,06,851 പേർ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും 12,603 പേർ അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലുമാണ്. ഏകജാലകം വഴി സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ മെറിറ്റ് സീറ്റുകളിൽ (സംവരണ സീറ്റുകൾ അടക്കം) 2,63,480 പേരും സ്പോർട്സ് ക്വോട്ടയിൽ 3571 പേരും പ്രവേശനം നേടി. എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുകളിൽ 20,152 പേരും കമ്യൂണിറ്റി സീറ്റുകളിൽ 19,648 പേരുമാണ് പ്രവേശനം നേടിയിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷകരുള്ള മലപ്പുറത്ത് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലടക്കം 48,780 പേർ പ്രവേശനം നേടി. ഇതിൽ 42,054 പേരും മെറിറ്റ് സീറ്റുകളിലാണ്. സീറ്റ് ക്ഷാമമുള്ള മറ്റു ജില്ലകളായ കോഴിക്കോട്ട് 31,500 പേരും (മെറിറ്റ് 26,619) പാലക്കാട് 27,830 പേരും (മെറിറ്റ് 24,048) കണ്ണൂരിൽ 28,113 പേരും (മെറിറ്റ് 25,091) പ്രവേശനം നേടി. ഇടുക്കി (8,780), വയനാട് (9,065) ജില്ലകളിലാണ് പ്രവേശനം ഏറ്റവും കുറവ്. 3 അലോട്മെന്റുകളായാണ് ആദ്യ ഘട്ട പ്രവേശനം പൂർത്തിയായത്. സ്ഥിര പ്രവേശനം നേടിയവർക്ക് സപ്ലിമെന്ററി ഘട്ടത്തിൽ പുതിയ അലോട്മെന്റിന് അവസരമില്ലെങ്കിലും സ്കൂൾ, വിഷയ മാറ്റത്തിന് അവസരമുണ്ട്.

Content Summary : 3.16 lakh students take Plus One admission in Kerala