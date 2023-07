അധ്യാപകരുടെ കണ്ണിൽപ്പൊടിയിടാൻ ചാറ്റ്ജിപിടിയെ കൂട്ടുപിടിക്കാറുണ്ടോ?; അന്ധമായി ആശ്രയിക്കരുത്, ന്യൂനകളുമുണ്ട്...

ലോകമിപ്പോൾ ചാറ്റ്ജിപിടി യുഗത്തിലാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ മണിമണിയായി ഉത്തരമെഴുതിത്തരുന്ന ഈ എഐ അധിഷ്ഠിത സംവിധാനം ലോകമെമ്പാടും ധാരാളം പേരുടെ ഇഷ്ടസങ്കേതമാണ്. പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കും ചാറ്റ്ജിപിടി വൻതോതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ ഉപയോഗങ്ങളിലേക്കു കടക്കുന്നതിനു മുൻപ് എന്താണ് ഈ സംഭവമെന്നൊന്നറിയാം.

Read Also : ആദ്യ പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയിൽ തന്നെ ഒന്നാം റാങ്ക്; വിജയ രഹസ്യം പങ്കുവച്ച് റിൻഷ

ചാറ്റ് ജനറേറ്റീവ് പ്രീ ട്രെയ്ൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കരൂപമാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി. ഭാവിയിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങളുടെ ശേഷി വെളിവാക്കുന്ന തരത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു ടൂളാണ് ഇത്. ഏതു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയും വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇതു വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇമെയിൽ എഴുതാനും കഥകളും പാട്ടും ലേഖനങ്ങളും മുതൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കോഡിങ് വരെ എഴുതാൻ ചാറ്റ്ജിപിടിക്കു പ്രാപ്തിയുണ്ട്. നിലവിൽ തികച്ചും സൗജന്യമാണ് ഈ സേവനം.

പഠനത്തിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം

∙ ഒരു വലിയ ലേഖനത്തിന്റെയോ പഠനത്തിന്റെയോ സംക്ഷിപ്തമായ രൂപം ചാറ്റ്ജിപിടി വഴി സംഘടിപ്പിക്കാം. നീണ്ട ലേഖനം ചാറ്റ്ജിപിടിയിലേക്കു നൽകിയിട്ടു കൃത്യമായ പ്രോംപ്റ്റുകൾ നൽകി 200 അല്ലെങ്കിൽ 300 വാക്കുകളിൽ സംക്ഷിപ്ത രൂപം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. ഉദാ– ChatGPT please give a 200 word summary of this article.

∙ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഥകളോ മറ്റോ എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ പ്ലോട്ട് വികസിപ്പിക്കാനും മറ്റും ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

∙ ഉപന്യാസങ്ങളും മറ്റും വേണമെങ്കിൽ എഴുതിത്തരും. എത്ര വാക്കുകൾ വേണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി.

∙ അധ്യാപകർക്ക് അയയ്ക്കാനുള്ള ഇമെയിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ക്ലാസ്നോട്ടുകൾ തയാറാക്കാനും ഗവേഷണ വിദ്യാർഥികൾക്കും മറ്റും റിസർച് പ്രപ്പോസലുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം.

∙ പരീക്ഷകൾക്കും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ സാംപിൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി സാംപിൾ ചോദ്യപ്പേപ്പറുണ്ടാക്കിത്തരാൻ ചാറ്റ്ജിപിടിയോടു പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീരമായ ചോദ്യക്കടലാസ് കിട്ടും.

(ഉദാ– Please prepare a question paper on Newton's laws of motion- എന്നു പ്രോംപ്റ്റ് നൽകി നോക്കൂ. ന്യൂട്ടന്റെ ചലനനിയമം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ചോദ്യപ്പേപ്പർ ലഭിക്കും)

Photo Credit : Creative images. Manorama

∙ വിദ്യാർഥികൾ തയാറാക്കിയ ലേഖനത്തിലോ ഉപന്യാസത്തിലോ അക്ഷരപ്പിശകോ വ്യാകരണപ്പിഴവോ ഉണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കാനും ചാറ്റ്ജിപിടി സഹായിക്കും.

വിദ്യാർഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ

ചാറ്റ്ജിപിടി ഒരു റിയൽടൈം സംവിധാനമല്ല. അതായത്, നേരത്തേ തയാറാക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡേറ്റാബേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിലെ വിവരങ്ങൾ. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2021 സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിലെ വിവരങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇന്റർനെറ്റിൽ പരതാനുള്ള ശേഷിയും ചാറ്റ്ജിപിടിക്കില്ല. ഇതിനു ബദലായി ഗൂഗിൾ അവതരിപ്പിച്ച ‘ബാർഡ്’ കുറച്ചുകൂടി കാലോചിതമാണ്. ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ന്യൂനത മനസ്സി‍ൽവയ്ക്കണം.

നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ പിഴവുകളില്ലാത്തതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതു വളരെ പ്രധാനമാണ്.‌ മലയാളത്തിലും ചാറ്റ്ജിപിടി ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇതത്ര കാര്യക്ഷമമല്ല. മിക്കപ്പോഴും തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണു മലയാളം ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ നിന്നു ലഭിക്കാറുള്ളത്.

∙ സ്പൂൺഫീഡിങ് ആകരുത്

സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഉപന്യാസമോ ലേഖനമോ എഴുതുന്നതു ധാരാളം പഠനസാമാഗ്രികൾ‌ പരതിയും റഫർ ചെയ്തും ഗവേഷണം നടത്തിയുമൊക്കെയാണ്. അണിയറയിലെ ഈ തിരച്ചിലാണ് ഉപന്യാസങ്ങളെ ഗംഭീരമാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഗവേഷണവും മനനവും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സ്കൂൾ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഉപന്യാസരചനകളുടെയും മറ്റും പ്രയോജനം. എന്നാൽ, ചാറ്റ്ജിപിടി പോലുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ പ്രോംപ്റ്റുകൾ നൽകിയാൽ ‘ഇൻസ്റ്റന്റ് ന്യൂഡിൽസ്’ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തയാർ ചെയ്ത എഴുത്തുകൾ കിട്ടും. സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഗവേഷണം നടത്താനും വിവരങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കാനും ക്രോഡീകരിക്കാനുമൊക്കെയുള്ള ശേഷി വിദ്യാർഥികൾക്കു കുറയുമെന്ന് ഓർക്കണം.

Content Summary : How Chat GPT Helps Students in Study?