കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനം; പ്ലസ്ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം തിങ്കൾ മുതൽ

തൃശൂർ ∙ ദിവസങ്ങളോളം വൈകിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒടുവിൽ തിങ്കളാഴ്ച വിദ്യാർഥികളുടെ കയ്യിലെത്തുന്നു. ഓരോ ജില്ലയിലെയും കേന്ദ്രീകൃത വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു പ്രിൻസിപ്പൽമാർ കൈപ്പറ്റി അതതു സ്കൂളുകളിലെത്തിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിദ്യാർഥികൾക്കു നേരിട്ടെത്തി വാങ്ങാം. ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരുമാസത്തിനകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതാണു കീഴ്‍‍‌വഴക്കമെങ്കിലും ഇത്തവണ രണ്ടാഴ്ച കൂടി വൈകി. വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ ഉപരിപഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു.

മാർച്ചിൽ നടന്ന പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതൽക്കേ കാലതാമസം പ്രകടമായിരുന്നു. മേയ് 25ന് ഫലം വന്നതിനു ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും വിതരണം ചെയ്യാനും വീണ്ടും കാലതാമസമുണ്ടായി. ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള പല സർവകലാശാലകളിലും പ്രവേശന നടപടികൾ തുടങ്ങിയതോടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയിലായി വിദ്യാർഥികൾ. അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ അപേക്ഷ നൽകാനാകില്ലെന്നതായിരുന്നു കാരണം. പ്ലസ്ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വൈകുന്നതായി വാർത്ത വന്നതോടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാവിഭാഗം നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി.

ഓരോ സ്കൂള‍ിലേക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചു നൽകുന്നതായിരുന്നു പതിവെങ്കിലും ഇത്തവണ അതതു ജില്ലകളിലെ കേന്ദ്രീകൃത വിതരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എത്തിച്ച ശേഷം പ്രിൻസിപ്പൽമാരോടു നേരിട്ടെത്തി കൈപ്പറ്റാനായി നിർദേശം. മിക്ക സ്കൂളുകളിലും ശരാശരി ഇരുനൂറിലേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണത്തിനുണ്ടാകും എന്നതിനാൽ ഇവ പരിശോധിച്ചുറപ്പാക്കാൻ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ ബുദ്ധിമുട്ട‍ി. ഇവ തരംതിരിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽമാർ സ്കൂളുകളിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വിതരണം തുടങ്ങും.

