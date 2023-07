എല്ലാത്തിനോടും പ്രതികരിക്കുന്നവരാണോ? അറിയാതെ പോകരുത് ഇൗ കാര്യങ്ങൾ

ആയുസ്സ് മുഴുവൻ സമ്പാദിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് അയാൾ വീട് നിർമിച്ചത്. പാലുകാച്ചൽ ചടങ്ങിനു രണ്ടുനാൾ മുൻപുണ്ടായ ഭൂമികുലുക്കത്തിൽ വീട് തകർന്നു. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പരിസരവാസികൾ ഹൃദയം തകർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉടമസ്ഥൻ എല്ലാവർക്കും മധുരം വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അസ്വാഭാവിക പ്രവൃത്തികണ്ട് പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങിയവരോട് അയാൾ പറഞ്ഞു: ഈ വീട് ഇന്നു തകർന്നതു നന്നായി. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളാരും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതല്ല; നഷ്ടപ്പെട്ടശേഷം എന്തെല്ലാം അവശേഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. മറിഞ്ഞുവീഴുന്ന മരങ്ങളിൽ വേരിന്റെ സാധ്യതയുണ്ട്. വരണ്ട നദിക്കും ഉറവ നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടമല്ല, ആ നഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാനസിക ഭാവമാണ് പ്രശ്നം ഗുരുതരമാക്കുന്നത്. ആകസ്മികമായുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിനെ ദുർബലമാക്കും, ഇതെങ്ങനെ മറികടക്കുമെന്ന ആകുലതയിൽ ചിന്തകൾ മരവിക്കും, സ്വയംപഴിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഒന്നും കളഞ്ഞുപോയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെയും കുറവ് അനുഭവപ്പെടില്ല. നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ തേടുക.

പ്രതികരണങ്ങൾ രണ്ടുവിധത്തിലാകാം; ക്രിയാത്മകവും വിനാശകരവും. സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും എല്ലാവരും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ ദുഃഖിതരാകും, ചിലർ അക്രമാസക്തരാകും, ചിലർ നിർവികാരരാകും, മറ്റു ചിലർ സൃഷ്ടിപരതയുള്ളവരാകും. അപ്രതീക്ഷിതമായി ആപത്തുകൾ വരുമ്പോൾ അപക്വമാകും പലപ്പോഴും പ്രതികരണം. സംഭവിച്ചുപോയവയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ മറുപടികൾക്കു സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ, പ്രതികരണങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമാണെങ്കിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിനുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും. മറുപടികൾ നിഷേധാത്മകമാണെങ്കിൽ ഉള്ള വാതിലുകൾകൂടി അടയും. എഴുതിത്തയാറാക്കിയ തിരക്കഥകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ടുപോകില്ല. ചിലപ്പോൾ തുടക്കം തന്നെ പിഴയ്ക്കും; ചിലപ്പോൾ പാതിവഴിയിലാകും പ്രശ്നം. എല്ലാം ഭംഗിയായി എന്നു കരുതുന്ന അവസാന നിമിഷത്തിലാകാം അരുതാത്തത് സംഭവിക്കുക. സ്വയം ക്രമീകരിക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ് ഏകപരിഹാരം. മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലൂടെ മാത്രമല്ല, പരിഹാരമാർഗങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ജീവിതം കരുത്താർജിക്കുന്നത്.



