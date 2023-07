ഹയർ സെക്കൻഡറി : കേന്ദ്രം ഒഴിവാക്കിയ പാഠങ്ങളുമായി 8 സപ്ലിമെന്ററി പുസ്തകങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഹയർ സെക്കൻഡറി പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻസിഇആർടി ഒഴിവാക്കിയ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള 8 സപ്ലിമെന്ററി പുസ്തകങ്ങൾ എസ്‌സിഇആർടി തയാറാക്കി. സോഷ്യോളജി, ഹിസ്റ്ററി, ഇക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ്ടു ക്ലാസുകൾക്കു വിദഗ്ധ സമിതി തയാറാക്കിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ മാസം തന്നെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് എസ്‌സിഇആർടി ഡയറക്ടർ ഡോ.ആർ.കെ.ജയപ്രകാശ് അറിയിച്ചു.

Read Also : നീറ്റ് യുജി – കൗൺസലിങ് 2023: റജിസ്ട്രേഷൻ ജൂലൈ 20 മുതൽ

ഈ പുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷകളിലുണ്ടാകും. കുറച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം അച്ചടിച്ച ശേഷം സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കാനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അധികം പേജ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിന്റെ പകർപ്പെടുത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാകും.

ഗുജറാത്ത് കലാപം, ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദികൾക്കെതിരായ ഗാന്ധിജിയുടെ നിലപാട്, അടിയന്തരാവസ്ഥ, മുഗൾ ചരിത്രം, മൗലാന അബുൽകലാം ആസാദിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ, ഗോഡ്സെയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം തുടങ്ങിയവയാണ് എൻസിഇആർടി പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്.

Content Summary : Kerala to release supplementary text on Class 12 topics dropped by NCERT