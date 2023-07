പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം: അപേക്ഷിക്കാം ജൂലൈ 20 ന് വൈകിട്ട് 4 വരെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനത്തിനായി ഇതുവരെ അപേക്ഷിക്കാത്തവർക്കും അപേക്ഷിച്ചിട്ടും പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്തവർക്കും വീണ്ടും അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള അവസാന അവസരം ഇന്നുകൂടി. ഇന്നു വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം. ഇതുവരെ അപേക്ഷിക്കാ ത്തവർ പുതിയ അപേക്ഷ നൽകണം. മുൻപ് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അലോട്മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവർക്കും അപേക്ഷയിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചവർക്കും പുതുക്കി നൽകാം.

ഓരോ സ്കൂളിലെയും സീറ്റ് ഒഴിവുകൾ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഏകജാലക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ചാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളിലെ ഹെൽപ് ഡെസ്കിനെ സമീപിക്കാം. അലോട്മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടും പ്രവശനം നേടാത്തവർക്കും പ്രവേശനം നേടിയ ശേഷം റദ്ദാക്കുകയോ ടിസി വാങ്ങുകയോ ചെയ്തവർക്കും ഇനി അപേക്ഷിക്കാനാകില്ല.

