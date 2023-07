തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്ലസ് വൺ രണ്ടാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റ് തിങ്കളാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നു വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. തിങ്കളും ചൊവ്വയുമായിട്ടാകും പ്രവേശനം.

Read Also : ഭിന്നശേഷി സംവരണ ഒഴിവു നികത്തൽ : സർക്കാരിന്റെ സമയക്രമം തള്ളി എയ്ഡഡ് മാനേജ്മെന്റുകൾ

ഇതിനുശേഷം താൽക്കാലിക ബാച്ചുകളും അധിക സീറ്റുകളും അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടത്തി. ധനമന്ത്രിയുമായി ആലോചിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയെ മുഖ്യമന്ത്രി ചുമതലപ്പെടുത്തി. ബുധനാഴ്ചത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ അനുമതിയോടെയാകും പ്രഖ്യാപനം.

Content Summary : Plus One second supplementary allotment on Monday