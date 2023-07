സിബിഎസ്ഇ മലയാളം മീഡിയം: വെല്ലുവിളികളും ഏറെ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മലയാളം അടക്കമുള്ള പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ക്ലാസ് നടത്താൻ വെല്ലുവിളികളുമുണ്ടെന്ന് സിബിഎസ്ഇ. പ്രീപ്രൈമറി മുതൽ 12–ാം ക്ലാസ് വരെ മലയാളം അടക്കമുള്ള പ്രാദേശിക മീഡിയം ക്ലാസുകൾ കൂടി പരിഗണിക്കാമെന്നു സ്കൂളുകളോടു നിർദേശിക്കുന്ന സർക്കുലറിൽ ഇക്കാര്യവും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.‌

ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ അധ്യയനം കൈകാര്യം ചെയ്യാനറിയാവുന്ന അധ്യാപകരുടെ ലഭ്യത, പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ, സമയത്തിന്റെ ലഭ്യത അടക്കമുള്ളവ പ്രശ്നമാകാമെന്നു സർക്കുലറിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എൻസിഇആർടി 22 പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്നത് പുതിയ നീക്കത്തിന് ഒരുപരിധി വരെ സഹായകരമാണ്.

അതേസമയം, പ്രാദേശിക മീഡിയം കൂടി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. നിലവിൽ ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദി മീഡിയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സിബിഎസ്ഇ അധ്യയനം. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ്‌ പ്രാദേശിക മീഡിയം ക്ലാസിനുള്ള നിർദേശം.

