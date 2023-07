കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, എഐ: ബ്രിജ് കോഴ്സ് 31 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഈ വർഷം എൻജിനീയറിങ്, സയൻസ് സ്ട്രീമുകളിൽ ഡിഗ്രി പ്രവേശനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ബ്രിജ് കോഴ്സ് നടത്തുന്നു.

കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലും ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലും പ്രാവീണ്യം നേടുന്നതിനു കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഐസിഫോസ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ 31 മുതലാണു കോഴ്സ്. https://icfoss.in/event-details/174 എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അവസാന തീയതി 28. ഫോൺ: 73566 10110, 94002 25962.

Content Summary : bridge course for computer science and AI stream students