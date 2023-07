ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനം : നൂറോളം താൽക്കാലിക ബാച്ചുകൾക്ക് ശുപാർശ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനത്തിനുള്ള കൂടുതൽ താൽക്കാലിക ബാച്ചുകളും അധിക സീറ്റുകളും അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം നാളത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കും. നൂറോളം താൽക്കാലിക ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സർക്കാരിനു ശുപാർശ നൽകി.

പാലക്കാട് മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള 6 ജില്ലകളിലാകും പുതിയ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കുക. ഇതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. ആവശ്യമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ നിലവിലെ ബാച്ചുകളിൽ അധിക സീറ്റുകളും അനുവദിക്കും.

കഴിഞ്ഞവർഷം അനുവദിച്ച 81 താൽക്കാലിക ബാച്ചുകൾക്കു പുറമേയാകും നൂറോളം താൽക്കാലിക ബാച്ചുകൾകൂടി അനുവദിക്കുക. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റിനു ശേഷം പ്രാദേശികമായി കൂടുതൽ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കുമെന്നു മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഹയർ സെക്കൻഡറി, വിഎച്ച്എസ്ഇ രണ്ടാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റ് പ്രവേശനം ഇന്നു വൈകിട്ട് 4 വരെയാണ്.

