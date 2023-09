പ്രഫ. എസ്.ഇന്ദു ഡിടിയു വൈസ് ചാൻസലർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി പ്രഫ. എസ്. ഇന്ദു ഡൽഹി ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (ഡിടിയു) വൈസ് ചാൻസലറായി നിയമിതയായി. ഡിടിയുവിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം പ്രഫസറായ ഇവർ നിലവിൽ സർവകലാശാല സ്റ്റുഡന്റ് വെൽഫെയർ ഡീനാണ്.

കൊല്ലം ടികെഎം കോളജിൽ നിന്നു ബിടെക്കും തിരുവനന്തപുരം സിഇടിയിൽ നിന്നു എംടെക്കും പൂർത്തിയാക്കിയ ഡോ. എസ്.ഇന്ദു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണു പിഎച്ച്ഡി നേടിയത്. 150 ൽ ഏറെ പ്രബന്ധങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

