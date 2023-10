നാഷനൽ എക്സിറ്റ് ടെസ്റ്റ് : നടത്തിപ്പ് തീരുമാനിക്കാൻ ഏഴംഗ സമിതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ എംബിബിഎസ് അവസാനവർഷ വിദ്യാർഥികൾക്കു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പരീക്ഷ ‘നെക്സ്റ്റി’നുള്ള (നാഷനൽ എക്സിറ്റ് ടെസ്റ്റ്) തയാറെടുപ്പുകൾക്കായി ഏഴംഗ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. 2020 ൽ പ്രവേശനം നേടിയ എംബിബിഎസ് ബാച്ച് മുതലുള്ളവരാകും കോഴ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ‘നെക്സ്റ്റ്’ എഴുതേണ്ടിവരിക.

പരീക്ഷ ഏതു തരത്തിൽ നടത്തണമെന്നും മറ്റും പരിശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എംബിബിഎസ് പഠനശേഷമുള്ള ലൈസൻസ് പരീക്ഷയാണു പ്രധാനമായും ‘നെക്സ്റ്റ്’. മെഡിക്കൽ പിജി പ്രവേശന ത്തിനുള്ള മെറിറ്റ് പട്ടിക തയാറാക്കുന്നതും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. വിദേശത്ത് എംബിബിഎസ് പഠിച്ചെത്തുന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടിസ് നടത്താൻ എഴുതേണ്ടതും ‘നെക്സ്റ്റ്’ ആയിരിക്കും.

നീറ്റ്–പിജി, വിദേശത്തു പഠിച്ചെത്തുന്നവർ എഴുതേണ്ട ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജ്വേറ്റ് പരീക്ഷ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇല്ലാതാകുക യും ചെയ്യും. 2019 ബാച്ച് മുതൽ ‘നെക്സ്റ്റ്’ നടത്താനായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനമെങ്കി ലും മാതൃകാ പരീക്ഷയുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ആരംഭിച്ച ശേഷം ഇതു പിൻവലിച്ചിരുന്നു.

