സ്കോൾ-കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി: പഠനകേന്ദ്രമായി

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്കോൾ-കേരള മുഖേന 2023-25 ബാച്ചിൽ ഓപ്പൺ റഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈൻ മുഖേന റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചവർക്കു പഠന കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചു.

റജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് അനുവദിച്ച യൂസർ നെയിമും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് www.scolekerala.org മുഖേന തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അനുവദിച്ച പഠനകേന്ദ്രത്തിലെ കോ–ഓർഡിനേറ്റിങ് ടീച്ചറുടെ മേലൊപ്പ് വാങ്ങണം. ഒന്നാംവർഷ സമ്പർക്ക ക്ലാസുകളുടെ വിവരം പഠനകേന്ദ്രങ്ങൾ മുഖേന അറിയാം.

