ബിഎഡിന് മാന്യമായ ഏതു വസ്ത്രവും ആകാം: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ബിഎഡ് കോളജുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ അധ്യാപക പരിശീലന കാലയളവിൽ സൗകര്യപ്രദവും മാന്യവുമായ ഏതു വസ്ത്രവും ധരിച്ചു ഹാജരാകാമെന്നു മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു അറിയിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ചു കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചതായും പറഞ്ഞു.

Read Also : കെടിയു: ആദ്യ അദാലത്തിൽ 90 പരാതികൾ



തിരുവനന്തപുരം ഗവ. ട്രെയ്നിങ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരിൽ വിദ്യാർഥിനികളെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ഇടപെടൽ.

Content Summary : Government Steps In: Controversy Over Dress Code Leads to Major Change for BE College Students