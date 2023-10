എംബിബിഎസ് മാർക്കിളവ് മുൻകാല പ്രാബല്യം ഇല്ലെന്ന് എൻഎംസി

ന്യൂഡൽഹി ∙ എംബിബിഎസ് കോഴ്സിലെ മെഡിക്കൽ വിഷയങ്ങളിൽ വിജയിക്കാൻ മൊത്തം 50% മാർക്ക് മതിയെന്ന ഭേദഗതിക്കു മുൻകാല പ്രാബല്യമുണ്ടായിരി ക്കില്ലെന്നു ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ (എൻഎംസി) വ്യക്തമാക്കി.

Read Also : കൗൺസലിങ്ങിൽ ഒരു വർഷ ഡിപ്ലോമ; ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നവംബർ 3 വരെ

ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്ന സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനു മുൻപു നടന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് ഇതു ബാധകമാകില്ല. എംബിബിഎസ് കോഴ്സിലെ മെഡിക്കൽ വിഷയങ്ങളിൽ വിജയിക്കാൻ തിയറിക്കും പ്രാക്ടിക്കലിനും വെവ്വേറെ 50% വീതം മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയാണു സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനു ഭേദഗതി ചെയ്തത്.

Read Also : ശബ്ദമില്ലാത്തവർക്കു കോടതിയിൽ എന്തുകാര്യമെന്നു ചോദിച്ചവരെ ‘വാദിച്ചു’ തോൽപ്പിച്ച സാറ

മൊത്തം 50% മാർക്ക് മതിയെന്നും ഇതിൽ തിയറിക്ക് 60%, പ്രാക്ടിക്കലിനു 40% എന്ന നിലയിലോ തിരിച്ചോ മാർക്ക് നേടിയാൽ മതിയാകുമെന്നാണ് ഇളവ്. 2 പേപ്പറുകളുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ജയിക്കാൻ രണ്ടിനുംകൂടി 50% മാർക്ക് വാങ്ങണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലും ഇളവു വരുത്തിയിരുന്നു. 2 പേപ്പറിനും കൂടി 40% മാർക്ക് മതിയെന്നാണു നിലവിലെ ചട്ടം.

എൻഎംസി ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാർഗരേഖയിലാണു മാറ്റം വരുത്തിയിരി ക്കുന്നത്. വിശദമായ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയെന്നും ഭേദഗതിക്കു മുൻകാല പ്രാബല്യം നൽകാനാവില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചെന്നും എൻഎംസിയുടെ യുജി മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഡയറക്ടർ ശംഭു ശരൺ കുമാർ അറിയിച്ചു.

Content Summary : NMC clarifies new MBBS passing criteria - read to know if it affects you