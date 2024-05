യുകെ ,അയർലൻഡ്,ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിവാസികൾക്കായി 2024 ലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മൈഗ്രേഷൻ എക്സ്പോ നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഫ്ലൈവേൾഡ്. മേയ് 24 മുതൽ തുടർച്ചയായ 6 ദിവസങ്ങളായി മാഞ്ചസ്റ്റർ, ചെംസ്‌ഫോർഡ് , ലിമറിക്, കോർക്ക്, ഡബ്ലിൻ , ലെറ്റർകെന്നി എന്നീ പ്രധാന സിറ്റികളിലും മേയ് 31ന് ദുബായിയിലും വച്ചാണ് ഈ എക്സ്പോ നടത്തപ്പെടുന്നത്.

നഴ്സ് , എൻജിനീയർ, ഐടി പ്രൊഫഷണൽസ് തുടങ്ങിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന സ്‌കിൽഡ് പ്രൊഫഷണൽസിന്‌ വളരെയധികം ജോലി സാധ്യതയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ ഉള്ളത്. ഇതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും വിശ്വാസയോഗ്യമായിടത്തു നിന്നും അറിവും മാർഗനിർദേശങ്ങളും ലഭിക്കാത്തത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പിന്നോട്ടു വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി 2024ലെ ഏറ്റവും വലിയ മൈഗ്രേഷൻ എക്സ്പോയുമായി എത്തുകയാണ് ഫ്ലൈവേൾഡ്. പ്രശസ്ത ഓസ്ട്രേലിയൻ മൈഗ്രേഷൻ ലോയർ ആയ താര എസ്. നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ എക്സ്പോ നടക്കുന്നത്.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ യോഗ്യരായവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് ഫ്ലൈ വേൾഡ് എക്സ്പോ. പ്രവേശനം തികച്ചും സൗജന്യമായ ഈ എക്സ്പോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈഗ്രേഷൻ ലോയറോട് നേരിട്ട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. സ്കിൽഡ് പ്രൊഫഷനൻസിന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സാധ്യമായ തൊഴിലവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചും പിആർ കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴികളെക്കുറിച്ചും താര എസ്. നമ്പൂതിരി ജനങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംവദിക്കും.

ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പഠനത്തിനും തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കുമായി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി കൂടി വരികയാണ്. കൃത്യമായ അറിവുകളിലൂടെ സാധ്യമായ അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് വിജയകരമായ മൈഗ്രേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത്. ഇതിനുള്ള ആദ്യ ചുവടാണ് ഈ മൈഗ്രേഷൻ എക്സ്പോ. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രൊഫൈലുകളും സാധ്യതകളും മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഫ്ലൈവേൾഡ് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 5000 ൽ പരം പിആർ ഇൻവിറ്റേഷനുകളാണ് ഫ്ലൈവേൾഡ് വഴി നേടി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. മൈഗ്രേഷൻ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വൻ നേട്ടമാണ്. പിഴവുകൾ ഒന്നും കൂടാതെ കൃത്യമായി ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോയർ ഫേം എന്ന മികവുമാണ് ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഫ്ലൈവേൾഡിനെ സഹായിച്ചത് . എന്നാൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള ഈ നേട്ടം നഴ്സിങ് മേഖലയിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. എൻജിനീയർ, ഐടിപ്രൊഫഷണൽസ്, അക്കൗണ്ടന്റ്, മാർക്കറ്റിങ് സ്പെഷലിസ്റ്റ്, ട്രേഡ് വർക്കേഴ്സ് തുടങ്ങിയവർക്കും വളരെ മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഓസ്‌ട്രേലിലയിലുള്ളത്. യുകെയിൽ നിന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമായിരിക്കുമിതെന്ന് വക്താക്കൾ അറിയിച്ചു. പ്രശസ്ത മൈഗ്രേയ്റ്റൻ ലോയറും ഫ്ലൈവേൾഡിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സോളിസിറ്ററുമായ താര എസ്. നമ്പൂതിരി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ എക്സ്പോയിൽ ഫ്ലൈവേൾഡ് സിഇഒ റോണി ജോസഫ്, ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫിസർ പ്രിൻസ് ജേക്കബ് എബ്രഹാം, ഡയറക്ടർ ടിൻസ് എബ്രഹാം എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും.



Event Details :

🗓 May 24th in Manchester

🗓 May 25th in London

🗓 May 26th in Limerick

🗓 May 27th in Cork

🗓 May 28th in Dublin

🗓 May 29th in Letterkenny

🗓 May 31th in Dubai

റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സന്ദർശിക്കുക. https://forms.gle/zXauJxEojscmVx9G6