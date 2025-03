ബിടെക് സീറ്റുകൾ വർധിച്ചതോടെ സയൻസ് വിദ്യാർഥികളിൽ നല്ല പങ്ക് എൻജിനീയറിങ് കോളജിൽനിന്നു ബിരുദം നേടുകയും അവരിൽ വലിയൊരു കൂട്ടം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ രംഗത്തു ചേക്കേറുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത വ്യാപകമാണ്. എങ്കിലും എക്കാലത്തും പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലയാണ് കേവലശാസ്ത്രത്തിലെ പഠനഗവേഷണങ്ങൾ. ഇതിൽ താൽപര്യമുള്ളവർ ബിഎസ്‌സി–എംഎസ്‌സി വഴി പോയാൽ 2 തലങ്ങളിലുമുള്ള പ്രവേശനത്തിനു 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി വെവ്വേറെ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊഴിവാക്കി പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയടിക്ക് എംഎസ്‌സി വരെ എത്താൻ വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് പഞ്ചവത്സര സംയോജിത എംഎസ്‌സി പ്രോഗ്രാമുകൾ. കേന്ദ്ര അണുശക്തിവകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 2 സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 5 വർഷ എംഎസ്‌സി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കു വഴിതുറക്കുന്ന ഒറ്റപ്പരീക്ഷയാണ് നെസ്റ്റ് (NEST: National Entrance Screening Test 2025). ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണു പഠനം. 2025–30 ബാച്ചിലെ പ്രവേശനത്തിന് മേയ് 9നു രാത്രി 11.45 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. www.nestexam.in

ജൂൺ 22ന് രാവിലെ 9 മുതൽ 12.30 വരെ കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലേതടക്കം 140 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടത്തും. താൽപര്യമുള്ള 3 കേന്ദ്രങ്ങൾ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ അപേക്ഷയിൽ കാണിക്കണം. അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ജൂൺ 2 മുതൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. പരീക്ഷയിൽ ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, മാത്‌സ്, ഫിസിക്സ് എന്നിങ്ങനെ 4 ഭാഗങ്ങളുണ്ട‌്. ഓരോന്നിലും 3 മാർക്ക് വീതമുള്ള 20 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 60 മാർക്ക്. തെറ്റുത്തരത്തിന് ഒരു മാർക്ക് കുറയ്ക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള 3 ഭാഗങ്ങളിലെ മൊത്തം 180 മാർക്കിൽ വിദ്യാർഥിക്കു ലഭിച്ച സ്കോർ നോക്കിയാണു റാങ്കിങ്. മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ജൂലൈ 10നു സൈറ്റിൽ വരും. അപേക്ഷാഫീ 1400 രൂപ. പെൺകുട്ടികളും പട്ടിക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാരും 700 രൂപ അടച്ചാൽ മതി.

∙ സ്ഥാപനവും സീറ്റും 1. ഭുവനേശ്വറിലെ നൈസർ (National Institute of Science Education & Research; www.niser.ac.in) – 200 സീറ്റ്. 2. മുംബൈയിലെ യുഎം– ഡിഎഇ സിഇബിഎസ് (University of Mumbai– Department of Atomic Energy Centre of Excellence in Basic Sciences; www.cbs.ac.in)– 57 സീറ്റ്. പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ / പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് യഥാക്രമം 15, 7.5, 27 % സീറ്റ് സംവരണമുണ്ട്. (കേന്ദ്രസർക്കാർ ലിസ്റ്റിലെ പിന്നാക്കവിഭാഗക്കാരെയാണു പരിഗണിക്കുക). ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 5% സീറ്റ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക്. സാമ്പത്തികപിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിനു മുംബൈയിൽ 10% സംവരണം ലഭിക്കും.

∙ പ്രവേശനയോഗ്യത സയൻസ് കൈവഴി ഐച്ഛികമായി 11, 12 ക്ലാസുകളിൽ റഗുലർ വിദ്യാർഥിയായി പഠിച്ച്, 12ൽ മൊത്തം 60% മാർക്ക് അഥവാ തുല്യഗ്രേഡ് നേടണം. പട്ടിക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് 55% മാർക്ക് മതി. 2023, 2024 വർഷങ്ങളിൽ ജയിച്ചവരെയും 2025ൽ ജയിക്കുന്നവരെയുമാണു പരിഗണിക്കുക. ക്യാംപസിൽ താമസിക്കണം. 60,000 രൂപ വാർഷിക സ്കോളർഷിപ്പും സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് വാർഷിക ഗ്രാന്റായി 20,000 രൂപയും ലഭിക്കും. പഠനമികവു പുലർത്തുന്നവർക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിലൂടെ ബാർക് ട്രെയ്നിങ് സ്കൂളിൽ പ്രവേശനത്തിനും ശ്രമിക്കാം. സംശയപരിഹാരത്തിന്: Chief Coordinator NEST 2025, National Institute of Science Education and Research Bhubaneswar– 752050; email: nest-exam@niser.ac.in