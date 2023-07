ടെസ്സി മുതൽ ചാനു വരെ; ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച 5 സ്ത്രീ രത്നങ്ങൾ

“I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved.”

– Dr. B.R. Ambedkar

പുരുഷനൊപ്പം തോള്‍ ചേര്‍ന്ന് രാഷ്ട്രനിർമാണത്തിൽ ഏര്‍പ്പെടുന്നവരാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളും. സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദവും സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവരുടെ പങ്കാളിത്തവും എന്നത്തേക്കാളും മുന്നിലും. ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെയും ജീവിതനിലവാരത്തിന്റെയും താക്കോൽ സ്ത്രീകളാണ്. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അഞ്ച് സ്ത്രീരത്നങ്ങളെ അറിയാം.

ഡോ. ടെസ്സി തോമസ്. ചിത്രം: മനോരമ

∙ ഡോ. ടെസ്സി തോമസ്

‘ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വനിത’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞ രാജ്യത്ത് മിസൈൽ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ്. ഡിആർഡിഒ ശാസ്ത്രജ്ഞയായ ഡോ. ടെസ്സി തോമസ് 3,000 കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ പ്രഹരശേഷിയുള്ള അഗ്നി-മൂന്ന് മിസൈൽ പദ്ധതിയുടെ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, 2011-ൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച അഗ്നി നാല് ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, 2012 ഏപ്രിൽ 19-ന് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച 5,000 കി.മീ റേഞ്ചും ആണവ ശേഷിയുമുള്ള ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ അഗ്നി-V ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ സുത്യർഹമായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 2018-ൽ അവർ ഡിആർഡിഒയുടെ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിതയായി. ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ദേശീയ പുരസ്‌കാരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ഡോ. തോമസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിലെ തത്തംപള്ളി തൈപറമ്പിൽ തോമസിന്റെയും കുഞ്ഞമ്മയുടെയും മകളായി 1963 ലാണ് ജനനം. ആലപ്പുഴ സെന്റ് ജോസഫ്സ് സ്കൂളിലും കോളജിലുമായിരുന്നു പഠനം. തൃശൂർ സർക്കാർ എൻജിനിയറിങ് കോളജിൽ നിന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബി. ടെക് ബിരുദവും പുണെ ഡിഫൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് എം. ടെക്കും നേടി. 1988 മുതൽ ഡിആർ‌ഡിഒയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

മേധ പട്കർ. ചിത്രം: മനോരമ

∙ മേധ പട്കർ

ഗോത്രവിഭാഗക്കാർ, ദലിതർ, കർഷകർ, തൊഴിലാളികൾ, സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങിയവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയും മുൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയുമാണ് മേധാ പട്കർ. മനുഷ്യാവകാശപ്രവർത്തകയെന്ന നിലയിൽ ഏറെ പ്രശസ്തയായ പട്കർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ രണ്ട് അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളിലാണ് സ്വന്തം നിലപാടുകൾ ഉറപ്പിച്ചത് – ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും ഉപജീവനത്തിനുള്ള അവകാശവും. മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് എന്നീ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നർമ്മദാ ബച്ചാവോ ആന്ദോളൻ (എൻബിഎ) എന്ന പേരിൽ 32 വർഷം മുൻപ് സ്ഥാപിച്ച ജനകീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപക അംഗമാണ് പട്കർ. സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അണക്കെട്ട് പദ്ധതികളിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനത്തിനു നീതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമരത്തിലാണ് എൻബിഎ. നിരാഹാര സമരമുൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ പ്രതിഷേധത്തിനും എതിർപ്പിനും ശേഷം, 1993-ൽ, ലോകബാങ്ക് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയപ്പോൾ പട്കറും എൻബിഎയും ഈ രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് പുരോഗമന ജനകീയ സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ നാഷനൽ അലയൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് മൂവ്‌മെന്റിന്റെ (എൻഎപിഎം) സ്ഥാപകരിലൊരാൾ കൂടിയാണ് അവർ. സാമൂഹികനീതിക്കുള്ള മദർ തെരേസ അവാർഡ്അടക്കം നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങളും മേധ പട്കർ നേടി.

സാനിയ മിർസ. Photo Credit : Robert Prange

∙ സാനിയ മിർസ

ഇന്ത്യയുടെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയായ പ്രഫഷനൽ ടെന്നിസ് താരമാണ് സാനിയ മിർസ. മുൻ ഡബിൾസ് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം കൂടിയായ അവർ ടെന്നിസിലെ ആറു പ്രധാന കിരീടങ്ങൾ നേടി - മൂന്നെണ്ണം വനിതാ ഡബിൾസിലും മൂന്നെണ്ണം മിക്‌സഡ് ഡബിൾസിലും. 2003 മുതൽ 2013 ൽ സിംഗിൾസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതുവരെ, വനിതാ ടെന്നിസ് അസോസിയേഷൻ സിംഗിൾസ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം റാങ്ക് നിലനിർത്തി. കരിയറിലുടനീളം, മിർസ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന, കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന, സ്വാധീനമുള്ള കായികതാരങ്ങളിൽ ഒരാളായി. 2007-ന്റെ മധ്യത്തിൽ ലോക 27-ാം റാങ്കു ലഭിച്ച സാനിയ, എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരമാണ്. സിംഗിൾസ് ഡബ്ലിയുടിഎ ടൂർ കിരീടം നേടിയതും കാര ബ്ലാക്ക് പാർട്ണറുമായി ചേർന്ന് 2014-ൽ ഡബ്ലിയുടിഎ ഫൈനൽസ് നേടിയതും അടുത്ത വർഷം മാർട്ടിന ഹിംഗിസിനൊപ്പം തന്റെ കിരീടം നിലനിർത്തിയതും ഉൾപ്പെടെ, ഇന്ത്യയിലെ വനിതാ ടെന്നിസിനായി അവർ നിരവധി ആദ്യ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഡബ്ലിയുടിഎ ടൂർ കിരീടം നേടിയ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ വനിതകളിൽ ഒരാളാണ് അവർ, കൂടാതെ സിംഗിൾസിൽ ആദ്യ 100-ൽ ഇടം നേടിയ ഏക ഇന്ത്യൻ വനിതയുമാണ്. ഡബിൾസിൽ 43 ഡബ്ലിയുടിഎ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ മിർസ 91 ആഴ്ച ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായി. 2005-ൽ, ഡബ്ലിയുടിഎ ആ വർഷത്തെ പുതുമുഖമായി മിർസയെ കിരീടമണിയിച്ചു, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്, ആഫ്രോ-ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രധാന മൾട്ടി-സ്‌പോർട്‌സ് ഇനങ്ങളിൽ ആകെ 14 മെഡലുകളും മിർസ നേടി. 2005 ഒക്ടോബറിൽ ടൈം "ഏഷ്യയിലെ 50 ഹീറോകളിൽ" ഒരാളായി മിർസയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 2010 മാർച്ചിൽ ദി ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് മിർസയെ "ഇന്ത്യയെ അഭിമാനം കൊള്ളിച്ച 33 സ്ത്രീകളുടെ" പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. 2013 നവംബർ 25-ന് 'സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള' രാജ്യാന്തര ദിനത്തിൽ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ യുഎൻ വനിതാ ഗുഡ്‌വിൽ അംബാസഡറായി അവർ നിയമിതയായി. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അവർ പ്രഫഷനൽ ടെന്നിസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു.

ദയാ ബായി. Photo Credit : Sameer A Hameed

∙ ദയാ ബായി

അൻപത് വർഷത്തിലേറെയായി മധ്യപ്രദേശിലെ ഗോത്രവിഭാഗക്കാർക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദയാ ബായി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയാണ്. ഗോത്രമേഖലകളിൽ സ്‌കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിനും മധ്യപ്രദേശിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലെയും ആദിവാസി മേഖലകളിലെയും അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രചോദനാത്മകമായ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും സത്യാഗ്രഹങ്ങളിലൂടെയും പ്രാദേശിക അധികാരികളിൽ അവർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിവരുന്നു. ബിഹാർ, ഹരിയാന, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വനവാസികളെയും ഗ്രാമീണരെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് പുറമെ ‘നർമദാ ബച്ചാവോ ആന്ദോളനി’ലും ‘ചെങ്ങറ സമരത്തി’ലും അവർ പങ്കെടുത്തു. ദയാ ബായി ബറൂൾ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു. താൻ സന്ദർശിക്കുന്ന ഓരോ ഗ്രാമത്തെയും എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ദയാ ബായി പിന്തുടരുന്നത്. എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈവിട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ചും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരകൾ താമസിക്കുന്ന കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും ഒക്ടോബർ 2, 2022 ൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ദയാ ബായി അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം നടത്തി. ഇരകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്നും അവരുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പിനെ തുടർന്നാണ് അവർ 17 ദിവസം നീണ്ട നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ‘ഗുഡ് സമരിറ്റൻ ദേശീയ അവാർഡു’ൾപ്പെടെ മുൻകാലങ്ങളിലെ അവരുടെ സാമൂഹിക സേവനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായി മറ്റ് നിരവധി അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇറോം ചാനു ശർമിള. Photo Credit : PTI

∙ ഇറോം ചാനു ശർമിള

വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ മണിപ്പുരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയും കവിയുമാണ് "മണിപ്പുരിന്റെ ഉരുക്കുവനിത" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇറോം ചാനു ശർമിള.

മണിപ്പുരിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാദേശിക സമാധാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർ ഇതിനകം പങ്കാളിയായിരുന്നു. 2000 നവംബറിൽ, മാലോമിൽ അസം റൈഫിൾസ് നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ശേഷം, മണിപ്പുരിൽ നിന്ന് ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ സായുധ സേന (പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ) നിയമം, 1958 AF(SP)A, നിർത്തലാക്കണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ട് അവർ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു. 500 ആഴ്‌ചയിലേറെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നിരസിച്ചതിനാൽ (അവരെ ജയിലിൽ വെച്ച് മൂക്കിലൂടെ ബലമായി ഭക്ഷണം നൽകി) "ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ നിരാഹാര സമരക്കാരി" എന്നറിയപ്പെട്ടു. 16 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം 2016-ൽ ഉപവാസം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും അടിച്ചമർത്തൽ നിയമം നിലവിലുണ്ട്. 2022-ൽ, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും AF(SP)A നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെത്തുടർന്ന്, മണിപ്പുർ മുഖ്യമന്ത്രി AF(SP)A വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി 16 വർഷമായി ധർണയും നിരാഹാരസമരവും നടത്തി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പകുതിയോളം ത്യജിച്ച അവരെ അഭിനന്ദിച്ചു.

