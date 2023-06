എസ്എപി (SAP) എന്നത് വെറും മൂന്ന് അക്ഷരമല്ല, പഠിച്ചാൽ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരില്ല

മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പൊതുവിൽ കാണുന്ന ഒരു വാചകം കാണാം – എസ്എപി (SAP) ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് മുൻഗണന. ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് രംഗത്ത് എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് (ഇആർപി) സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ എസ്എപിയുടെ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് ഇതിലും വലിയ തെളിവ് ആവശ്യമുണ്ടോ? എസ്എപി (SAP) മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കരിയർ സാധ്യതകൾ അടുത്തറിയാൻ മനോരമ ഹൊറൈസൺ െഎടി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും കരിയർ തേടുന്നവർക്കും അവസരമൊരുക്കുന്നു. അ‍ഞ്ച് സെഷനുകളായി 70 മണിക്കൂർ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന എസ്എപി ഇൻഡ്സട്രി കണക്ട് ടെക്നിക്കൽ വർക്‌ഷോപ്പിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ജൂലൈ 1ന് ആരംഭിക്കുന്ന കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കൂ https://www.manoramahorizon.com/course/gateway-to-sap-career/ അല്ലെങ്കിൽ 9048991111 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

Course Curriculum

Section 1 - Duration : 5 Hours - Introduction to ERP, Introduction to SAP, Introduction to ABAP

Section 2 - Duration: 5 Hours - GUI, Transaction codes , Data Dictionary (Create tables, data elements, domain)

Section 3 - Duration: 30 Hours - Create first program, Classical reports, Interactive reports

Section 4 - Duration: 25 Hours - Functional Areas - Brief introduction (SD, MM, FI), Assignment

Section 5 - Duration: 3 hours - Career Mapping, Employability and Work Acclimatization

Content Summary : Gateway To SAP Career – Industry Connect Technical Workshop