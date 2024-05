ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം വേണമെങ്കിലും ചില കമ്പനികളിൽ മറ്റൊരു വിദേശഭാഷ അറിയുന്നവർക്കാണ് മുൻഗണന. എത്രയും നേരത്തേ പഠിക്കുന്നുവോ അത്രയും സാധ്യതകളാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ജർമൻ ഭാഷ എവിടെ പോയി പഠിക്കുമെന്ന ചിന്തയാണെങ്കിൽ മലയാള മനോരമയുടെ എജ്യുക്കേഷനൽ പോർട്ടലായ മനോരമ ഹൊറൈസൺ തിരുവനന്തപുരം ഗോയ്‌ഥേ-സെൻട്രത്തിന്റെ (Goethe-Zentrum Trivandrum) ജർമൻ ഭാഷാ പഠന ഒാൺലൈൻ ക്ലാസിൽ ഇപ്പോൾ ചേരാം.

ജർമൻ അക്ഷരമാല, വാക്കുകളുടെ ഉച്ചാരണം, ജർമൻ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യണം എന്ന അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ത്രിദിന ക്ലാസുകളിലൂടെ മനസിലാക്കാം. വിദ്യാർഥികൾക്കും വിദേശത്ത് തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്കും പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും ഒാൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ ചേരാം. മേയ് 15,16,17 തീയതികളിൽ വൈകിട്ട് 7 മുതൽ 9വരെ ഓൺലൈനായാണ് ക്ലാസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയകരമായി കോഴ്‌സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നവര്‍ക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കൂ https://www.manoramahorizon.com/course/learn-german/ അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കൂ 9048991111.



ADVERTISEMENT

Course Curriculum

Day 1

Introduction to the alphabet & numbers

Familiarization with German words

Learn about Germany in a nutshell

Learn how to introduce yourself in German

Day 2

A quick look at German Culture

Learn how to introduce a person

Talk about where you are from and your hobbies

Basic German for daily life

Day 3

Education and job opportunities in Germany

Learn how to talk about your family, profession and wishes in German

Learn how to make short sentences in German

Wrapping-up session