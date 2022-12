നാലു വർഷ നിയമനം, ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ അഗ്നിവീർ ആകാം; 1500 ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ എസ്എസ്ആർ, മട്രിക് റിക്രൂട്മെന്റുകളിലായി 1500 അഗ്‌നിവീർ ഒഴിവ്. നാലു വർഷ നിയമനമാണ്. അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കുമാണ് അവസരം. ഡിസംബർ 8 മുതൽ 17 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. www.joinindiannavy.gov.in

∙ എസ്എസ്ആർ റിക്രൂട് (1400 ഒഴിവ്): മാത്‌സും ഫിസിക്സും പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു ജയം (കെമിസ്ട്രി/ ബയോളജി/ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇവയിലൊന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം).

∙ മട്രിക് റിക്രൂട് (100 ഒഴിവ്): പത്താം ക്ലാസ് ജയം. 2002 മേയ് 1– 2005 ഒക്ടോബർ 31 കാലയളവിൽ ജനിച്ചവരാകണം.

∙ ശമ്പളം (യഥാക്രമം 1,2,3,4 വർഷങ്ങളിൽ): 30,000; 33,000; 36,500; 40,000.

∙ ശാരീരിക യോഗ്യത: ഉയരം-പുരുഷൻ: 157 സെ.മീ.; സ്ത്രീ: 152 സെ.മീ. കാഴ്ചശക്തി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പട്ടികയിൽ. ഫീസ്: 550 രൂപ+ജിഎസ്ടി.

∙തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: എഴുത്തുപരീക്ഷ, ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, വൈദ്യപരിശോധന എന്നിവ മുഖേന.

