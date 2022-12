വിശാഖപട്ടണം നേവൽ ഡോക്‌യാഡ് അപ്രന്റിസസ് സ്കൂളിൽ 275 ട്രേഡ് അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്. 1 വർഷം നീളുന്ന പരിശീലനം മേയിൽ ആരംഭിക്കും. ജനുവരി 2 വരെ ഒാൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ട്രേഡുകളും ഒഴിവും: ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക് (36), ഫിറ്റർ (33), ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ (33), കാർപെന്റർ (27), മെക്കാനിക്-ഡീസൽ (23), പൈപ് ഫിറ്റർ (23), ഇലക്ട്രീഷ്യൻ (21), ആർ ആൻഡ് എസി മെക്കാനിക് (15), വെൽഡർ-ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് (15), മെഷിനിസ്റ്റ് (12), പെയിന്റർ-ജനറൽ (12), ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക് (10), മെക്കാനിക് മെഷീൻ ടൂൾ മെയിന്റനൻസ് (10), ഫൗൺട്രിമാൻ (5).

യോഗ്യത: 50% മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ്, 65% മാർക്കോടെ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐ (എൻസിവിടി/ എസ്‌സിവിടി).

പ്രായം: 2009 മേയ് 2 നോ അതിനു മുൻപോ ജനിച്ചവർ.

ശാരീരിക യോഗ്യത: ഉയരം കുറഞ്ഞത് 137 സെമീ, തൂക്കം കുറഞ്ഞത് 25.4 കിലോഗ്രാം.

സ്‌റ്റൈപൻഡ്: ചട്ടപ്രകാരം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: എഴുത്തുപരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ, വൈദ്യപരിശോധന മുഖേന.

അപേക്ഷകർ www.apprenticeship india.gov.in ൽ ജനുവരി 2 നകം ഒാൺലൈനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. തുടർന്ന് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഒൗട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ജനുവരി 9 നകം അയയ്ക്കണം. വിലാസം: The Officer-in-Charge (for Apprenticeship), Naval Dockyard Apprentices School, VM Naval Base SO, PO, Visakhapatnam-530 014, Andhra Pradesh.

www.indiannavy.nic.in

