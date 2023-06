പ്രായം 21 നും 27നും ഇടയിലാണോ?; ഐടിബിപിയിൽ േകാൺസ്റ്റബിൾ ആകാം

ഇന്തോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസ് ഫോഴ്സിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ (ഡ്രൈവർ) തസ്തികയിൽ 458 താൽക്കാലിക ഒഴിവ്. പുരുഷന്മാർക്കാണ് അവസരം. ഗ്രൂപ്പ് സി നോൺ ഗസറ്റഡ് നോൺ മിനിസ്റ്റീരിയൽ തസ്തികയാണ്.ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഈ മാസം 27 മുതൽ ജൂലൈ 26 വരെ. https://recruitment.itbpolice.nic.in/

Read Also : ശമ്പളം 40,000 രൂപ മുതൽ 55,000 രൂപ വരെ; ബെലിൽ 120 എൻജിനീയർ / മാനേജർ ഒഴിവുകൾ

∙ യോഗ്യത പത്താംക്ലാസ് ജയം തത്തുല്യം. ഹെവിവെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്.

∙ പ്രായം– 21–27

∙പരീക്ഷാഫീസ് 100 രൂപ. അർഹർക്ക് ഇളവ്.

∙തിരഞ്ഞെടുപ്പ് : എഴുത്തു പരീക്ഷാ, കായികക്ഷമതാപരീക്ഷ, വൈദ്യപരിശോധന, രേഖാ പരിശോധന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

Content Summary : ITBP to recruit for 458 Constable (Driver) posts, registration begins on June 27