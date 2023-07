ശമ്പളം: 56,100 രൂപ മുതൽ1,77,500 രൂപ വരെ; ക്വാളിറ്റി കൗൺസിലിൽ എക്സാമിനർ ആകാം, 553 ഒഴിവുകൾ

വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലെ ക്വാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 553 എക്സാമിനർ ഓഫ് പേറ്റന്റ്സ് & ഡിസൈൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എ (ഗസറ്റഡ്) ഒഴിവ്. അപേക്ഷ ജൂലൈ 14 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 4 വരെ. www.qcin.org

∙ഒഴിവുകൾ: ബയോടെക്നോളജി, ബയോകെമിസ്ട്രി, ഫുഡ് ടെക്നോളജി, കെമിസ്ട്രി, പോളിമർ സയൻസ് & ടെക്നോളജി, ഫിസിക്സ്, എൻജിനീയറിങ് (ബയോമെഡിക്കൽ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്യൂണിക്കേഷൻ / ഇലക്ട്രിക്കൽ / കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് / സിവിൽ / മെക്കാനിക്കൽ / മെറ്റലർജിക്കൽ / ടെക്സ്റ്റൈൽ)

∙യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട ബിരുദം/ പിജി

∙ പ്രായം: 21–35. ശമ്പളം: 56,100–1,77,500 രൂപ.

