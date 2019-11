നദിയിൽ രൂപപ്പെട്ടത് അപൂർവ മഞ്ഞുചക്രം; കറക്കം വിപരീത ദിശയിൽ, വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ!

പ്രകൃതി അദ്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് .അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രകൃതിയിലെ പല ദൃശ്യങ്ങളും അമ്പരപ്പിക്കുന്നവയുമാണ്. അത്തരമൊരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ വടക്കൻ ചൈനയിലെ ഒരു നദിയിൽ നിന്നു പുറത്തുവരുന്നത്. വൃത്താകൃതിയിൽ വെള്ളത്തിനു മുകളിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു മഞ്ഞുചക്രമാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

രണ്ട് മീറ്ററോളം വിസ്തൃതിയുള്ള കറങ്ങുന്ന ഈ മഞ്ഞുചക്രം പ്രകൃതിദത്തമായി രൂപപ്പെട്ടതാണ്. മംഗോളിയയിലെ ജെനിയിലുള്ള റൂട്ട് നദീതീരത്താണ് കറങ്ങുന്ന മഞ്ഞുചക്രം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഈ മഞ്ഞുപാളി ഐസ് ഡിസ്ക്, ഐസ് പാൻ ,ഐസ് ക്രീപ് എന്നീ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നദിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന മഞ്ഞുപാളികൾ വെള്ളത്തിന്റെ മർദം മൂലം പൊട്ടുകയും ചെറിയ മഞ്ഞു കഷണങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ അടർന്നു മാറുന്ന മഞ്ഞു പാളികൾ വെള്ളത്തിന്റെ ചലനമനുസരിച്ച് വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇവയ്ക്ക് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള രൂപം ലഭിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന മഞ്ഞുപാളികൾ തീരത്തോട് ചേർന്ന് കറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇവയുടെ അരികുകൾക്ക് രൂപഭംഗിയേറുന്നത്.



പ്രകൃതിയിലെ അപൂർവ പ്രതിഭാസങ്ങളിലൊന്നാണിത്. പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആദ്യമായി ഐസ് ഡിസ്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അന്ന് റൗണ്ട് ഐസ് കേക്ക് എന്നാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ഗവേഷകര്‍ വിളിച്ചത്. വൃത്തത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന തീരെ കനം കുറഞ്ഞ ഒരു മഞ്ഞു പാളിയാണ് നദിയില്‍ രൂപപ്പെട്ടത്. ഡിസ്കിനോട് സാമ്യമുള്ള രൂപമായതിനാല്‍ ഐസ് ഡിസ്ക് എന്നതാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിനു ശാസ്ത്രം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര്. ഐസ് ഡിസ്ക് അത്യപൂര്‍വമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. സാധാരണ ഗതിയില്‍ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളോടു ചേര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന അലാസ്കയിലും, സൈബീരിയയിലും നദികളില്‍ ശൈത്യാകാലത്തിന്‍റെ അവസാനത്തിലാണ് ഇവ രൂപപ്പെടുക.



ഐസ് ഡിസ്കിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനും ഇവയുടെ വിപരീത ദിശയിലുള്ള കറക്കത്തിന്‍റെ രഹസ്യമറിയാനും ഗവേഷകര്‍ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016 ല്‍ കൃത്രിമമായി ഐസ് ഡിസ്കിന് ലാബില്‍ രൂപം നല്‍കുക പോലും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ അപ്പോള്‍ ഐസ് ഡിസ്ക് രൂപപ്പെട്ടെങ്കിലും കറക്കം സംഭവിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐസ് ഡിസ്കുകളുടെ കറക്കത്തിനു പിന്നിലെ രഹസ്യം ഇതുവരെ ശാസ്ത്രത്തിനു കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.



എങ്കിലും ഐസ് ഡിസ്കുകളുടെ കറക്കം സംബന്ധിച്ച് ഗവേഷകരുടെ കണക്കു കൂട്ടല്‍ ഇങ്ങനെയാണ്. ഐസ് ഡിസ്കിന് കീഴിലുള്ള മഞ്ഞുരുകി വെള്ളമാകുമ്പോള്‍ അത് അടിയിലേക്കു പോകും, ഈ സമയത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന വെര്‍ട്ടല്‍ വോര്‍ട്ടക്സ് മൂലം മുകളിലുള്ള മഞ്ഞു കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാന്‍ ഇതുവരെ ഗവേഷകര്‍ക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല.



ഈ വർഷം ആദ്യം അമേരിക്കയിലെ വെസ്റ്റ് ബ്രൂക്കിലുള്ള നദിയിലും അപൂർവ മഞ്ഞുചക്രം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു.പ്രെസ്യൂമ്സ്കോട്ട് എന്ന നദിയിലാണ് ഈ അപൂര്‍വ പ്രതിഭാസം രൂപപ്പെട്ടത്. 90 മീറ്റര്‍ വിസ്തൃതിയാണ് വെസ്റ്റ് ബ്രൂക്കില്‍ രൂപപ്പെട്ട ഈ മഞ്ഞുചക്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ഐസ് ഡിസ്ക്കുകളേക്കാള്‍ ഇതിനു വലുപ്പവും കൂടുതലുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഒരു പക്ഷെ ലോകത്ത് ഇതേവരെ കണ്ടെത്തിയതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഐസ് ഡിസ്ക് ആയേക്കാം ഇതെന്നും ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നു. ഇന്നേവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഐസ് ഡിസ്കുകള്‍ ഒന്നും തന്നെ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.



