23 ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അകലെയുള്ള അടുത്ത സൂര്യഗ്രഹണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും നന്നായി ദൃശ്യമാകുക കൽപറ്റയിൽ. ഡിസംബർ 26ന് രാവിലെ 8.05 ന് ഗ്രഹണം ആരംഭിച്ച് 9.27ന് കൽപറ്റയ്ക്കു മുകളിലെത്തുമ്പോഴാണു ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ പൂർണമായും മറയ്ക്കുക. രാജ്യാന്തര അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ വെബ്സൈറ്റില്‍ പൂര്‍ണഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റേതായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അക്ഷാംശ-രേഖാംശ വിവരങ്ങള്‍ കല്‍പറ്റയോടു ചേര്‍ന്നാണ്. സൗദി അറേബ്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെയും ഇന്തോനീഷ്യയുടെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും.

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ പൂർണമായി മറയ്ക്കുമ്പോൾ സൂര്യനു ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന അപൂർവ കാഴ്ചയായ തീവലയം ഏറ്റവും നന്നായി കൽപറ്റയിൽ കാണാനാകും. ഗ്രഹണം കാണാൻ കഴിയുന്ന മറ്റിടങ്ങളിലൊന്നും ഇത്രയും വ്യക്തമായി ഈ വലയം ദൃശ്യമാകില്ല. 3 മിനിറ്റ് 2സെക്കന്‍ഡ് നേരമാണു പൂർണഗ്രഹണം. ഇതോടനുബന്ധിച്ച്, സൂര്യഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ തുറന്നുകാണിക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണപരിപാടികൾ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെയും മറ്റു ശാസ്ത്രസംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വയനാട്ടിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.



സൂര്യനെക്കുറിച്ചു പഠനം നടത്തുന്ന വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഗ്രഹണദിവസം കൽപറ്റയിലെത്തും. ഈ ദിവസം സൂര്യനു പിന്നിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാനാകുമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. സൂര്യനിൽനിന്നും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള പ്രകാശരശ്മികളുടെ സഞ്ചാരപഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് ഇതു സഹായിക്കും.



സൂര്യഗ്രഹണം വ്യക്തതയോടെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഈ വർഷം ഭാഗ്യം ഇന്ത്യയ്ക്കായിരിക്കും. ഡിസംബർ 26നു സംഭവിക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുകയെന്ന് ഉജ്ജയിനിലെ ജിവാജി വാനനിരീക്ഷണകേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തമിഴ്നാട്ടിലെ നാമക്കലിലാണു ഭൂമിയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ സമയം ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുക. ഇവിടെ 4 മിനിറ്റ് വരെ നീളാം. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ 2 മിനിറ്റ് വരെ ദൈർഘ്യമുണ്ടാകും. രാവിലെ 9.04 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 വരെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുക എന്നു പാലക്കാട് ഐഐടി ഡയറക്ടർ ഡോ. പി.ബി. സുനിൽ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്കും സൂര്യനുമിടയിൽ പൂർണമായും വരുമ്പോഴുള്ള ദൃശ്യവും കാണാനാകും. 87% വരെ സൂര്യൻ മറയ്ക്കപ്പെടും.



സൗദി അറേബ്യ, ഇന്തൊനീഷ്യ, ശ്രീലങ്ക, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും. 2010 ജനുവരി 15നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമൊടുവിൽ പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത്. പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ പരമാവധി ദൈർഘ്യം 7 മിനിറ്റും 31 സെക്കൻഡുമാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുണ്ടാകുന്നതു നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ അതു സംഭവിച്ചത് 1973 ജൂൺ 30ന് ആയിരുന്നു.



