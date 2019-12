ചുഴലികളുടെ എണ്ണം 8; ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 2019 റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കുമോ?

ഒരേ സമയം അറബിക്കടലിൽ 2 ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് കളമൊരുങ്ങുന്ന അസാധാരണ സാഹചര്യം. ഇതിൽ ഒരു ചുഴലി രൂപപ്പെട്ടെന്നു രാജ്യാന്തര ഏജൻസികളും ഇല്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്‌ഥാ കേന്ദ്രവും. ഒപ്പം ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 2019 സമീപകാല റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു? അറബിക്കടലിൽ പവൻ എന്ന പേരിൽ പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടതോടെ ഈ വർഷം ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് രൂപപ്പെട്ട ചുഴലികളുടെ എണ്ണം 8 ആയി. ഗോവയ്‌ക്കടുത്ത് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റു കൂടി ഇന്നലെ രൂപപ്പെട്ടെന്ന വിദേശ ഏജൻസികളുടെ വാദം കാലാവസ്‌ഥാ കേന്ദ്രം കൂടി അംഗീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ചുഴലികളുടെ എണ്ണം 9 ആകുമായിരുന്നു.

ജനുവരിയിൽ തായ്‌ലൻഡിൽ നിന്ന് ആൻഡമാൻസിലേക്കു കയറി വന്ന പാബുക് എന്ന ചുഴലിയെ കൂടി ചേർത്താണ് ഈ റെക്കോർഡ്. ഇതിൽ ആറെണ്ണവും സൂപ്പർ സൈക്ലോണായി എന്നത് കാലാവസ്‌ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ വ്യക്‌തമായ സൂചന. പവൻ ചുഴലി സൊമാലിയയിലേക്കു നീങ്ങുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യൻ തീരത്തെ ബാധിക്കില്ല. ഗോവ തീരത്താണു ഇരട്ടകളിലെ രണ്ടാമൻ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്‌ചയോടെ കന്യാകുമാരി തീരത്തു മൂന്നാം ന്യൂനമർദത്തിനു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊന്നും കേരളത്തെ അധികം ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നു കാലാവസ്‌ഥാ കേന്ദ്രം പറയുന്നു.



വായു, ഹിക്ക, ക്യാർ, മഹ, പവൻ, ടിസി 07എ. ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ: പാബുക്, ഫോണി, ബുൾബുൾ എന്നിവയാണ് ഈ വർഷം അറബിക്കടലിൽ രൂപമെടുത്ത കാറ്റുകൾ. ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റു കൂടി വീശിയാൽ 2004 ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 64 കാറ്റുകളുടെ പേരടങ്ങുന്ന ആദ്യപട്ടിക തന്നെ ഇല്ലാതാകും. പുതിയ പട്ടിക വൈകാതെ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഉംഫൻ എന്നാണ് ഈ കാറ്റിന്റെ പേര്. ഈ കാറ്റുകൂടി ഈ മാസം രൂപപ്പെട്ടാൽ ഈ വർഷത്തെ ആകെ കാറ്റുകളുടെ എണ്ണം 10 എന്ന സർവകാല റെക്കോർഡ് ആകും. ഇതിനു മുമ്പ് 1975, 1987 വർഷങ്ങളിലാണ് 8 ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് സ്‌കൈമെറ്റ് കാലാവസ്‌ഥാ ഏജൻസി വിശദീകരിച്ചു.



English Summary: 2019 set to be record-breaking cyclone year for India