പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ പൂച്ചെണ്ട് നൽകി; ഉദ്യോഗസ്ഥന് പിഴ 5,000 രൂപ!

മുംബൈയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നിലനിൽക്കെ, പുതിയ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിഷണർക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ പൊതിഞ്ഞു പൂച്ചെണ്ട് സമ്മാനിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന് 5,000 രൂപ പിഴ.

പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടപാടേ കമ്മിഷണർ പിഴയിടുകയായിരുന്നു. മറാഠ്‌വാഡ മേഖലയിലെ ഔറംഗബാദിലാണു സംഭവം. ഔറംഗാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ (എഎംസി) കമ്മിഷണറായി ചുമതലയേറ്റ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അസ്തിക് കുമാർ പാണ്ഡെയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത നഗരവികസന വിഭാഗം തലവൻ രാമചന്ദ്ര മഹാജനാണു പണി കിട്ടിയത്.



കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ മുതലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികൾ, സ്പൂണുകൾ, പ്ലേറ്റുകൾ, മറ്റു ഡിസ്‌പോസബിൾ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. തെർമോകോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും നിരോധനമുണ്ട്. സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും പരിസരങ്ങളിലും ഡിസ്‌പോസബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈ വർഷം സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



English Summary: Bouquet in plastic for new civic chief invites Rs 5,000 fine