തിളച്ചു മറിയുന്ന’ മഞ്ഞിലെ ലാവ; അടുക്കരുത്, അപകടകാരിയാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്– വിഡിയോ

മഞ്ഞും തീയും... ഒരുതരത്തിലും ചേരാത്ത രണ്ടു വാക്കുകൾ. പക്ഷേ അഗ്നിപർവതം പോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന മഞ്ഞു വോൾക്കാനോകളുമുണ്ട്. സാധാരണ അഗ്നിപർവതം പൊട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നതു പോലെയല്ലെങ്കിലും മഞ്ഞു പർവതങ്ങളും അപകടകാരികളാണ്. അത്തരമൊരു കാഴ്ച അടുത്തിടെ യുഎസിലെ മിഷിഗൻ തടാകത്തിൽ കണ്ടെത്തി. അതിന്റെ ചിത്രവും വിഡിയോയും നാഷനൽ വെതർ സർവീസ് (എൻഡബ്ല്യുഎസ്) സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തു. പുറത്തേക്കു ലാവ പോലെ മഞ്ഞു ‘ചീറ്റുന്ന’ വോൾക്കാനൊയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നുതന്നെ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു.

വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഗ്രേറ്റ് ലേക്ക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഞ്ചു തടാകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മിഷിഗൻ തടാകം. ഒട്ടേറെ പാരിസ്ഥിതിക കൗതുകങ്ങള്‍ക്കു പ്രശസ്തവുമാണ് ഇവിടം. ‘മിഷിഗൻ തടാകത്തിൽ എത്തുംവരെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്താണ് അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്.. ഇന്ന് അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അഗ്നിപർവതങ്ങളാണ്...’ എന്നായിരുന്നു എൻഡബ്ല്യുഎസിന്റെ ട്വീറ്റുകളിലൊന്ന്. ഐസ് വോൾക്കാനോയെന്ന പ്രതിഭാസമാണ് തടാകത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടത്. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമെന്നു മാത്രം പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത്.



Image Credit: .twitter

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവ യഥാർഥ അഗ്നിപർവതങ്ങളുമല്ല. മഞ്ഞിനിടയില്‍ നിന്നു തീതുപ്പുന്ന ഒരു പർവതത്തെ മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടെന്നു ചുരുക്കം. കൊടുംതണുപ്പു കാലത്താണ് ഐസ് വോൾക്കാനോസ് രൂപംകൊള്ളുന്നത്. തടാകത്തിന്റെ മുകളിൽ മുഴുവന്‍ മഞ്ഞുപാളികളായിരിക്കും. മഞ്ഞുപാളികൾക്കു താഴെയാകട്ടെ ചിലപ്പോൾ അതിശക്തമായ തിരയടിയുണ്ടാകും. ഈ തിരമാലകൾ പാളികളില്‍ വന്നിടിച്ച് അതിശക്തമായ മർദം രൂപപ്പെടും. ഇത് താങ്ങാനാകാത്തതോടെ ചിലയിടത്തു മഞ്ഞുപാളികൾ തകർന്നു വിള്ളലുകളുമുണ്ടാകും. തിരയടി തുടരുന്നതോടെ ഈ വിള്ളലുകളിലൂടെ വെള്ളവും മഞ്ഞുമെല്ലാം പുറത്തേക്കു ചാടുന്നതിനെയാണ് ഐസ് വോൾക്കാനോസ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്.



പുറത്തു കൊടുംതണുപ്പാണെന്നിരിക്കട്ടെ. വിള്ളൽ വഴി പുറത്തേക്കു ചീറ്റുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ പെട്ടെന്നുതന്നെ കട്ടിയാകും. തിരമാല ശക്തമാകുന്തോറും വെള്ളത്തുള്ളികൾ തണുത്തുറഞ്ഞ് വിള്ളലിനു ചുറ്റും ‘കോൺ’ ആകൃതിയിൽ മഞ്ഞുമല രൂപപ്പെടും. ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും ഉയരത്തിൽ തിരമാല എത്തിയാൽ മാത്രമേ കോൺ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. തിരമാല എത്ര ഉയരത്തില്‍ വെള്ളത്തുള്ളികളെ എത്തിക്കുന്നോ അതിനേക്കാളും ഉയരത്തിൽ ഐസ് വോൾക്കാനോയും രൂപപ്പെടും. ചിലപ്പോഴത് എട്ടടി വരെ എത്താറുണ്ട്, അപൂർവമായി അതിനേക്കാളും ഉയരത്തിലും. ഇങ്ങനെ ഒരു വിള്ളലിനു ചുറ്റും കോൺ ആകൃതിയിൽ അഗ്നിപർവതത്തിനു സമാനമായി രൂപം സൃഷ്ടിപ്പെടുകയും ദ്വാരത്തിലൂടെ വെള്ളവും മഞ്ഞും പുറത്തേക്ക് ചീറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ഐസ് വോൾക്കാനോ റെഡിയായി. ഇത്തരം വോൾക്കാനോകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്ത് മഞ്ഞുപാളിക്ക് കനം കുറവാണെന്നാണ്. അതിനാൽത്തന്നെ ഇതിന്റെയടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു. മഞ്ഞുപാളിയിൽ ദ്വാരമുള്ളതിനാൽ ജീവനുതന്നെ ഭീഷണിയുമാണ്. യഥാർഥ വോൾക്കാനോ പോലെ ലാവ ചീറ്റി പൊള്ളലേല്‍പിക്കില്ലെങ്കിലും മഞ്ഞിലെ അഗ്നിപർവതവും അപകടകാരിയാണെന്നു ചുരുക്കം.



English Summary: National Weather Service Snaps “Ice Volcanoes” Erupting On The Shore Of Lake Michigan