മണിക്കൂറിൽ 19,461 കി.മീ. വേഗം; വലുപ്പം എവറസ്റ്റിനോളം, ഭൂമിക്കരികിലേക്ക് ഛിന്നഗ്രഹം

എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഛിന്നഗ്രഹം അടുത്തമാസം ഭൂമിക്ക് സമീപത്തു കൂടി കടന്നുപോകുമെന്ന് ഗവേഷകർ. എന്നാൽ ഇത് ഭൂമിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി. 52768 (1998 OR2 )എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഛിന്നഗ്രഹമാണ് ഭൂമിക്കു സമീപത്തുകൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്.

ഒന്നു മുതൽ 2.5 മൈലുകൾ വരെ വീതിയുള്ള ചിന്നഗ്രഹം മണിക്കൂറിൽ 19,461 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 1998ൽ നാസ യാണ് ഈ ഛിന്നഗ്രഹം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. ഭൂമിയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തക്ക വലുപ്പമുള്ളതാണ് ഈ ഛിന്നഗ്രഹമെന്നും നാസ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഭൂമിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാത്തതിനാൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെ എന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി.



ഏപ്രിൽ 29 ന് പുലർച്ചെ 4. 56 ഓടെയാണ് ഛിന്നഗ്രഹം ഭൂമിക്ക് സമീപമെത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നാസയുടെ സെന്റർ ഫോർ നിയർ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് അറിയിക്കുന്നു. ഭൂമിക്ക് സമീപമുള്ള വസ്തുക്കളെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നാസ സ്ഥാപിച്ച പുതിയ ഹാർഡ് വെയറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് 1998 OR2 കണ്ടെത്തിയത്. സൂര്യന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്നതിന് 1,340 ദിവസമാണ് ഈ ഛിന്നഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടിവരുന്നത്. സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരുതവണ കറങ്ങുന്നതിന് ഇതിന് ഏകദേശം നാലേകാൽ ദിവസം വേണം.



