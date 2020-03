നീലക്കണ്ണുകളും വെള്ളരോമങ്ങളുമുള്ള ആൽബ ;ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു ആൽബിനോ ഒറാങ് ഉട്ടാൻ!

View this post on Instagram

AMAZING NEWS from our iconic ape: Alba, the world´s only known albino orangutan, is doing great deep in the jungles of @tn_bukitbakabukitraya National Park. Just look at how confident she appears in the forest canopy! Please send your greetings to Alba in the comments section. . BERITA LUAR BIASA dari kera terlangka dunia: Alba, satu-satunya orangutan albino yang diketahui, hidup sejahtera di lebatnya rimba Taman Nasional @tn_bukitbakabukitraya . Lihat betapa besar rasa percaya dirinya berada di tajuk hutan! Kirim salammu bagi Alba di kolom komentar. . . #AlbinoOrangutan #OrangutanFreedom #SaveTheOrangutans