ഭൂമിയുടെ യൗവനകാലം 'വെള്ളത്തില്‍'; വെളിപ്പെടുന്നത് ജീവന്റെ ഉറവിടരഹസ്യം

ഭൂമി അതിന്‍റെ യൗവനകാലത്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഭൂമിയായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതായത് നേരിയ തോതില്‍ പോലും കരമേഖലയില്ലാതെ പൂര്‍ണമായും സമുദ്രത്തില്‍ മുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു ഭൂമിയെന്ന് ഈ പഠനം പറയുന്നു. അതായത് ഇന്നു കാണുന്ന വന്‍കരകള്‍ക്കും, മുന്‍പുണ്ടായിരുന്ന പാന്‍ജിയ എന്ന വലിയ വന്‍കരയ്ക്കും മുന്‍പാണ് കരമേഖലയില്ലാത്ത ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് കാണുന്ന വന്‍കരകള്‍ രൂപപ്പെട്ടതിനു കാരണമായ ഭൗമപാളികളുടെ ചലനങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് കരമേഖല ഇല്ലാത്ത പൂര്‍ണമായും സമുദ്രത്തില്‍ മുങ്ങിയ ഭൂമി ഒരു കാലത്ത് സൃഷ്ടിച്ചതും.

ഏതാണ്ട് 3.2 ബില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് വെള്ളത്താല്‍ മൂടപ്പെട്ട സ്ഥിതിയില്‍ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് പഠനങ്ങളില്‍ വ്യക്തമായത്. ഭൂമിയില്‍ ജീവന്‍ എങ്ങനെ ഉടലെടുത്തു എന്നതിനു കൂടി ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍. 4.5 ബില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഉടലെടുത്ത ഭൂമി അതിന്‍റെ പരിണാമ ദിശയിലാണ് 3200 കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് പൂര്‍ണമായും സമുദ്രത്തില്‍ മുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നത്. ഭൂമിയില്‍ ജീവന്‍ ഉടലെടുത്തത് സമുദ്രത്തില്‍ നിന്നാണെന്ന നിഗമനം ശരിവയ്ക്കുന്നതും, ജീവന്‍റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് കരുത്തു നല്‍കുന്നതുമാണ് പുതിയ പഠനം.



താപനില അളക്കാനുള്ള പഠനം



ഭൂമിയില്‍ ജീവന്‍ ഉടലെടുത്ത കാലത്തെ താപനില അളക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജിയോ ബയോളജിസ്റ്റായ ബോസ്വല്‍ വിങ്ങും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും പഠനം ആരംഭിച്ചത്. ഈ പഠനമാണ് ഒടുവില്‍ സമുദ്രത്താല്‍ നിറഞ്ഞ ഭൂമിയുടെ ഒരു കാലത്തെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത്. സമുദ്രത്താല്‍ നിറഞ്ഞിരുന്നതിനാല്‍ തന്നെ ജീവന്‍ ഉടലെടുത്ത 3.5 ബില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പുള്ള ഭൂമി അധികം ചൂടുള്ളതോ തണുപ്പുള്ളതോ ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നത്.

അക്കാലത്തെ താപനില മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി സമുദ്രജലത്തെ തന്നെ പഠിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അക്കാലത്ത് മുതല്‍ തന്നെ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നു പാറക്കെട്ടുകള്‍ ഈ പഠനത്തിനായി ഗവേഷകര്‍ക്ക് കണ്ടെത്താന്‍ സാധിച്ചു. ഈ പാറക്കെട്ടുകളില്‍ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഓക്സിജന്‍ ഐസോടോപ്പുകളുടെ അളവാണ് ഈ സമയത്തെ താപനില മനസ്സിലാക്കാൻ ഗവേഷകരെ സഹായിച്ചത്. ഇതിനായി ഓക്സിജന്‍ 16, ഓക്സിജന്‍ 18 എന്നീ ഐസോടോപ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കിലെടുത്തത്.



പഠനത്തില്‍ ഓക്സിജന്‍ 18 ഐസോടോപ്പിന്‍റെ സാന്നിധ്യമാണ് അക്കാലത്ത് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. താപനില കുറഞ്ഞ അളവിലാണെങ്കില്‍ കാണപ്പെടേണ്ടത് ഓക്സിജന്‍ 16 ഐസോടോപ്പുകളാണ്. അക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജന്‍ 18 ഐസോടോപ്പ് കണ്ടെത്തിയതോടെ 3.5 മുതല്‍ 3.2 ബില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ മുന്‍പ് വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ ഭൂമിയിലെ താപനില അത്ര തണുപ്പുള്ളതായിരുന്നില്ല എന്നു തെളിയിക്കുന്നു.



ഓക്സിജന്‍ 18 ഉം സമുദ്രമേഖലയും



ഓക്സിജന്‍ 18 എന്ന ഐസോടോപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍ തന്നെയാണ് അക്കാലത്ത് ഭൂമി മുഴുവന്‍ സമുദ്രമേഖലയായിരുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ സഹായിച്ചതും. കാരണം ഓക്സിജന്‍ 18 എന്ന ഓക്സിജന്‍ വാതകത്തിന്‍റെ ഐസോടോപ്പ് കരമേഖലയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല. പൂര്‍ണമായും ജലസാന്നിധ്യമുള്ള പ്രദേശത്ത് മാത്രമേ ഈ ഐസോടോപ്പ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ളു. കൂടാതെ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ആളവിനേക്കാള്‍ 4 ശതമാനം കൂടുതലായിരുന്നു ഓക്സിജന്‍ 18 ഐസോടോപ്പിന്‍റെ സാന്നിധ്യം. ഇതും 3.2 ബില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഭൂമി പൂര്‍ണമായും സമുദ്രത്താല്‍ മൂടിയിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായാണ് ഈ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

English Summary: Ancient Earth May Have Been A Water World