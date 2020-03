ചത്തൊടുങ്ങിയത് നൂറുകണക്കിന് കഴുകൻമാർ; കാരണം അവ്യക്തം, വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ദുരന്തമെന്ന് ഗവേഷകർ

പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഗിനിയ ബസൗവിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ചത്തൊടുങ്ങിയത് നൂറുകണക്കിന് കഴുകൻമാരാണ്. ദിനംപ്രതി നാശം സംഭവിക്കുന്ന കഴുകന്മാരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുമ്പോഴും ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താനാകാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് ജന്തുലോകത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നവർ.

വംശനാശം നേരിടുന്ന നിരവധി ജീവജാലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ദുരന്തമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ ഗിനിയ ബസൗവിലെ ബഫത പ്രവിശ്യയിൽ ഇരുന്നൂറോളം കഴുകന്മാർ ചത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വിഷബാധ മൂലമാവാം ഇത്തരമൊരു സംഭവമുണ്ടായതെന്നാണ് കരുതിയതെന്ന് വൾച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ജീവഹാനി സംഭവിച്ച കഴുകന്മാരുടെ എണ്ണം 400 കടന്നതോടെയാണ് അധികൃതർ ആശങ്കയിലായത്.



നിലവിൽ 648 കഴുകന്മാർ ചത്തതായാണ് കണക്കുകൾ. ഇവയെല്ലാം തന്നെ പല പ്രദേശങ്ങളിലായാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ യഥാർഥ കാരണത്തിലേക്കെത്താൻ ഇനിയും അധികൃതർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം വിഷബാധയേറ്റ് നിരവധി കഴുകന്മാർ ചത്ത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതും അത്തരമൊന്നാകും എന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയതെന്ന് എൻഡേഞ്ചർഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയുടെ വൾച്ചേഴ്സ് ഫോർ ആഫ്രിക്ക പ്രോഗ്രാമിന്റെ മാനേജറായ ആന്ദ്രേ ബോത്ത വ്യക്തമാക്കി. രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നതോ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനമോ ആണോ ഈ ദുരന്തത്തിന് പിന്നിലെന്നു വ്യക്തമല്ല.



ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ആഫ്രിക്കൻ കഴുകന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ഏഴിനങ്ങൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചവയാണ്. ആഫ്രിക്കൻ കഴുകന്മാരിലെ ഒരു ഇനമായ ഹൂടെഡ് വൾച്ചറുകളാണ് ചത്തവയിലേറെയും. ചത്തവയിൽ നിന്നും രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 135 കഴുകന്മാരുടെ ജഡങ്ങൾ അധികൃതർ ദഹിപ്പിച്ചിരുന്നു.



ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ശവശരീരങ്ങൾ ഭക്ഷണമാക്കുന്നതിലൂടെ അവയിൽനിന്നും പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കഴുകന്മാർ വലിയ പങ്കാണു വഹിക്കുന്നത്. കഴുകന്മാർ കൂട്ടമായി ചത്തൊടുങ്ങുന്നത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണോയെന്ന് നിർണയിക്കാനുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഗിനിയ ബസൗ വിഭാഗം.



