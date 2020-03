ഡിഎൻഎ കാഴ്ചയിൽ ഞെട്ടി ഗവേഷകർ; ദിനോസറുകൾ ഭൂമിയിൽ പുനർജനിക്കുമോ?

ദിനോസറുകളുടെ ഡിഎൻഎയിൽ നിന്ന് അവയെ ക്ലോൺ ചെയ്തു പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനാകും– 27 വർഷം മുൻപിറങ്ങിയ ജൂറാസിക് പാർക്ക് എന്ന സ്റ്റീവൻ സ്പീൽബർഗ് ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു അത്തരമൊരു തിയറിക്ക് പ്രചാരണം വ്യാപകമായി ലഭിക്കുന്നത്. ദിനോസറിന്റെ ഡിഎൻഎ ഉള്ള ഒരു കൊതുകിന്റെ ഫോസിൽ കണ്ടെത്തി അതിൽ നിന്ന് പുതിയ ദിനോസറുകളെ ക്ലോണ്‍ ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരുന്നു ജൂറാസിക് പാർക്കിന്റെ കഥ. അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായും ഏറെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. യാതൊരു കേടുപാടുകളുമില്ലാതെ അത്തരമൊരു ഡിഎൻഎ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, കിട്ടിയാൽത്തന്നെ ക്ലോൺ ചെയ്യാനാകുമോ? വർഷങ്ങളായി ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ്.

എന്നാൽ 7.5 കോടി വർഷം മുൻപ് ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരിനം ദിനോസറുകള്‍ വീണ്ടും ഡിഎൻഎ ചർച്ചകൾക്കു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സസ്യഭുക്കായ ഈ ദിനോസറുകളുടെ പേര് Hypacrosaurus stebingeri. ഇന്നത്തെ യുഎസിലെ മൊണ്ടാന പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഈ ദിനോസറുകളുണ്ടായിരുന്നത്. 1980കളിലാണ് ഇവയുടെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. പണ്ടുകാലത്തു ചെളിപിടിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തുനിന്നായിരുന്നു ഇതു ലഭിച്ചത്. ഇത്രയും കാലം വിശദമായി അതു ഗവേഷകർ പഠിച്ചു, അതിനുള്ള ഫലവും ലഭിച്ചു. ഈ ദിനോസറുകളുടെ എല്ലിൽ ജനിതകാംശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. നാഷനൽ സയൻസ് റിവ്യൂ ജേണലിലെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഗവേഷകർ വിശദീകരിച്ചത്.



അധികം പ്രായമാകാത്ത ദിനോസറുകളുടെ തലയോട്ടിയുടെ കഷ്ണങ്ങളാണു ഗവേഷകര്‍ക്കു ലഭിച്ചത്. എല്ലിനു പകരം അതിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മൃദുവായ തരുണാസ്ഥികൾ കൊണ്ടാണു നിർമിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ‘ഡാർക് സ്പോട്ടാ’ണ് പുതിയ നിഗമനത്തിലേക്കു വെളിച്ചം വീശിയത്. ദിനോസറിന്റെ ജനിതക മെറ്റീരിയലാണിതെന്നാണു കരുതുന്നത്. കോശത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസായിരിക്കാം അത്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതില്‍ ഡിഎൻഎയും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. ഡിഎൻഎയുടെ പിരിയൻ ഗോവണി രൂപത്തോടു സമാനമായ കാഴ്ചകളും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ദൃശ്യങ്ങളായി ലഭിച്ചു.



ബെയ്ജിങ്ങിലെ ചൈനീസ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസിലെ ഗവേഷകരാണ് 2010ൽ ആദ്യമായി ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തുടർനിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതിന് കോശങ്ങളുമായുള്ള സാമ്യം മനസ്സിലായത്. ‘ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ഞെട്ടലോടെ ഞാനാലോചിച്ചത്’ എന്നായിരുന്നു പാലിയന്റോളജിസ്റ്റായ അലിദ ബെയ്‌ല്ലെവുൽ ഈ കാഴ്ചയെപ്പറ്റി നാഷനൽ ജ്യോഗ്രഫിക് ചാനലിനോടു പറഞ്ഞത്. നോർത്ത് കാരലൈന സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകരുമായി ചേർന്ന് കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തിയാണു പഠനം പുറത്തിറക്കിയത്. കോശങ്ങളും ഡിഎൻഎയും കാര്യമായ പ്രശ്നം തട്ടാതെയിരിക്കുന്നതാണ് ഗവേഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ചത്.



കോശത്തിന്റെ ബ്ലൂപ്രിന്റ് എന്നാണ് ഡിഎൻഎയുടെ വിശേഷണംതന്നെ. ഉയര്‍ന്ന ചൂടിലും അസിഡിറ്റിയിലും ഡിഎൻഎ നശിക്കും. ഏതെങ്കിലും മൃഗം ചത്താൽ പിന്നീട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ അവസ്ഥയനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ ഡിഎൻഎയുടെ നിലനിൽപ്. ഡിഎൻഎ തന്മാത്രകൾക്കു കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റാതെയിരിക്കുന്നതിന് നിശ്ചിത കാലാവധിയും ഗവേഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാളും അനേകം ഇരട്ടി പഴക്കമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഡിഎൻഎയെന്നു സംശയിക്കുന്ന വസ്തുവിന്. അതിനാൽത്തന്നെ ശാസ്ത്രലോകം രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് ഇതിന്മേൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ കണ്ടെത്തിയത് ഡിഎൻഎ തന്നെയാണെന്നു പഠനം പുറത്തിറക്കിയ ഗവേഷകരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ‘വിലപ്പെട്ട’ എന്തോ ഒന്ന് അതിലുണ്ടെന്നതു പക്ഷേ വ്യക്തം. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാനാണു ശ്രമം. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ദിനോസർ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ക്ലോണിങ് ചര്‍ച്ചാവാദങ്ങളും വരുംനാളുകളിൽ ശക്തമാകുമെന്നത് ഉറപ്പ്.



