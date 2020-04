പുതിയ 6 ഇനം കൊറോണ വൈറസുകൾ; കണ്ടെത്തിയത് വവ്വാലുകളിൽ, കാരണം?

കൊറോണ വൈറസ് വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പുതിയ 6 ഇനം വൈറസുകളെ മ്യാൻമറിലെ വവ്വാലുകളിൽ കണ്ടെത്തി. നിലവിൽ രോഗം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് - 19, സാർസ് -കോവ് - 2 എന്നിവയുമായി അടുത്തബന്ധമില്ലാത്തവയാണ് പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ വൈറസുകൾ. ഇവ ജീവികളിൽനിന്നും ജീവികളിലേക്കു പകരുമോയെന്നും മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇനിയും വ്യക്തത ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

ഇനിയും കണ്ടെത്താനാകാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് കൊറോണ വൈറസ് ഇനങ്ങൾ വവ്വാലുകളിലുണ്ടാകാം എന്ന സൂചനയാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ നൽകുന്നത്. യുഎസ് നിയോഗിച്ച രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള ഗവേഷണസംഘം മ്യാൻമറിലെ ലിന്നോ ഗുഹയിലുള്ള വവ്വാലുകളിൽ നിന്നുമാണ് പുതിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസുകളെ കണ്ടെത്തിയത്. വവ്വാലുകളുടെ പ്രത്യേക ജീവിതശൈലിയാണ് അവയെ വൈറസുകൾ ബാധിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം.



2016 മേയ്ക്കും 2018 ഓഗസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച 750 സാമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സംഘം പഠനം നടത്തിയത്. ഈ സാമ്പിളുകളും പ്രദേശത്തെ മനുഷ്യരുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും സാമ്പിളുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു പഠനം നടത്തി. ഇതിനുപുറമേ നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കൊറോണ വൈറസുകളുടെ ജനിതക ഘടനയും താരതമ്യ പഠനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നുമാണ് പുതിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസുകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ഇവയിൽ മൂന്നെണ്ണം ആൽഫ കൊറോണ വൈറസുകളുടെ വിഭാഗത്തിലും ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ബീറ്റാ കൊറോണ വൈറസുകളുടെ വിഭാഗത്തിലുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.



സാധാരണയായി എല്ലാ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കൊറോണാ വൈറസുകളും അപകടകാരികൾ അല്ല. എന്നാൽ രോഗം പകർത്താൻ സാധ്യതയുള്ള വൈറസുകളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് പഠനം നടത്തിയത് എന്ന് സ്മിത്സോണിയൻ ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡയറക്ടറും ഗവേഷണ സംഘത്തിലെ അംഗവുമായ സൂസൻ മുറെ പറയുന്നു.



നിരവധി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസുകൾ അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു ഒരു ശ്രേണി തന്നെയാണ് കൊറോണവൈറസുകൾ. ഇവയിൽ പലതും വൈറസ് ബാധിച്ച മൃഗങ്ങളെ രോഗാവസ്ഥയിലാക്കുമെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്കു പകരാറില്ല. എന്നാൽ സാർസ് -കോവ് - 2, കോവിഡ് - 19 എന്നിങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കം ഇനത്തിൽപെട്ട വൈറസുകൾ ജീവികളിൽനിന്നും ജീവികളിലേക്കു പകരാറുണ്ട്. ഇത്തരം വൈറസുകൾ രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യരിലേക്കു പകരാതിരിക്കുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പഠനം സഹായകരമാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.



English Summary: Six New Strains Of Coronaviruses Detected In Bats