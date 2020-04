ലോക്ഡൗൺ: വായു ശുദ്ധമാകുന്നു, മലിനീകരണ തോത് ഏറ്റവും കുറവ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ

ലോക‍്ഡൗൺ കാലത്ത് വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങുന്നതു ഗണ്യമായി കുറയുകയും വ്യവസായങ്ങൾ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെ വായു ശുദ്ധമാകുന്നതായി കണക്കുകൾ. ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലെ 16–ാം തീയതികൾ തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ മലിനീകരണ തോത് കാര്യമായി കുറഞ്ഞതായി സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡക്സ്) 50ൽ താഴെ വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വായു. മലിനീകരണ തോത് ഏറ്റവും കുറവ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലാണ്.

വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക ഇങ്ങനെ



0 – 50: മലിനീകരണമില്ല

51 –100: തൃപ്തികരം

101 – 200: ചിലർക്ക് അനാരോഗ്യകരം

201 –300: മോശം

301 – 400: വളരെ മോശം

400ന് മുകളിൽ : രൂക്ഷം

സ്ഥലം, ഫെബ്രുവരി 16, മാർച്ച് 16, ഏപ്രിൽ 16 തീയതികളിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക എന്ന ക്രമത്തിൽ



∙പ്ലാമ്മൂട്, തിരുവനന്തപുരം 89 63 33



∙പാളയം, കോഴിക്കോട് 98 65 43

∙കച്ചേരിപ്പടി, കൊച്ചി 76 83 63

∙വൈറ്റില, കൊച്ചി 114 135 49

വിഷുവിന് സൂചിക ഉയർന്നു



വിഷു ദിവസമായ 14നും തലേന്നും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയതോടെ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡക്സ് നേരിയ തോതിൽ ഉയർന്നതായി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് മെംബർ സെക്രട്ടറി എസ്.ശ്രീകല പറഞ്ഞു. വിഷുവിന്റെ തലേന്ന് കോഴിക്കോട് പാളയത്ത് 58, കൊച്ചി കച്ചേരിപ്പടിയിൽ 72, തിരുവനന്തപുരത്ത് 49 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു. വിഷു ദിവസം ഇത് യഥാക്രമം 58, 72, 48 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു.

