ഇന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയുടെ ഭാഗമായ സിറിയ എന്ന രാജ്യത്തിന്‍റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമാണ് ആദിമ മനുഷ്യന്‍റെ ആദ്യ സ്ഥിരവാസ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് തന്നെ മനുഷ്യരുടെ സ്ഥിരവാസം ഉണ്ടായിരുന്നതിന്‍റെ തെളിവുകള്‍ ഇവിടെ നിന്നു ഗവേഷകര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ തെളിവുകള്‍ എല്ലാം തന്നെ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മനുഷ്യവാസമേഖലകളില്‍ ഒന്നാണ് ഈ പ്രദേശം എന്നു തെളിയിക്കുന്നത്ര കാലപ്പഴക്കം ഉള്ളവയാണ്. ഇപ്പോഴാകട്ടെ ഈ മേഖലയിലെ ആദിമ മാനവിക സംസ്കാരം നേരിട്ട ഒരു അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിസന്ധി കൂടി ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

സിറിയയിലെ അബു ഹുറെയ്റ മേഖലയില്‍ നിന്നു ലഭിച്ച പുരാവസ്തുക്കളില്‍ കോസ്മിക് രശ്മികള്‍ പതിച്ചതിന്‍റെ ശേഷിപ്പുകളുണ്ടെന്നാണ് ഇവര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇപ്പോള്‍ തബ്ക്വാ അണക്കെട്ടിന്‍റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശമായ ഈ മേഖല പൂര്‍ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. 1970 ലാണ് അണക്കെട്ട് മൂലം ഈ പ്രദേശം ആസാദ് തടാകത്തിനടിയിലായത്. എന്നാല്‍ ഇതിനു മുന്‍പേ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പുരാവസ്തു ഗവേഷകര്‍ ശേഖരിച്ച വസ്തുക്കളില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് കോസ്മിക് രശ്മികളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്..കാലിഫോര്‍ണിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ ആര്‍ക്കിയോളജി വിഭാഗം ഗവേഷകരാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിനു പിന്നില്‍.



എന്തുകൊണ്ട് കോസ്മിക് രശ്മികള്‍?



എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്കാരത്തിന്‍റെ നാശം കോസ്മിക് രശ്മികള്‍ പതിച്ചത് മൂലമാണ് എന്ന നിഗമനത്തില്‍ ഗവേഷകരെത്തിയത് എന്നത് കൗതുകകരമാണ്. ഈ നിഗമനത്തിലേക്കു നയിച്ച ആദ്യത്തെ തെളിവ് പ്രദേശത്തു നിന്ന് ലഭിച്ച ഗ്ലാസ് ബോബുകള്‍ എന്നു വിളിക്കുന്ന പദാര്‍ത്ഥമാണ്. ഗ്ലാസ് കുമിളകള്‍ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഇവ ഭൂമിയില്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണമെങ്കില്‍ ചുരുങ്ങിയത് 2200 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് താപനിലയെങ്കിലും വേണം. ഭൂമിയില്‍ സ്വാഭാവികമായും ഇത്ര ഉയര്‍ന്ന താപനില അക്കാലത്ത് ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാനും നേരത്തേക്ക് മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന ശൂന്യാകാശത്ത് നിന്നുള്ള ഏതോ രശ്മി പ്രവാഹമാണ് ഈ താപനില സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നു.

കൂടാതെ ഇത്തരത്തില്‍ ഉരുകിയ ഗ്ലാസ് വസ്തുക്കളില്‍ നിന്ന് ക്രോമിയം, ടൈറ്റാനിയം, നിക്കല്‍, സള്‍ഫേറ്റ് , പ്ലാറ്റിനം തുടങ്ങിയവയുടെ അംശം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇരുമ്പിന്‍റെ അംശവും ധാരാളമായി ഈ വസ്തുക്കളില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഭൂമിക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും വസ്തു ഭൂമിയില്‍ പതിക്കുമ്പോള്‍ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹങ്ങളും, പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുമാണ്. കൂടാതെ ഈ ലോഹങ്ങളില്‍ നടത്തിയ ഡേറ്റിങ് പരിശോധനയിലാണ് 12800 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് ഇവ ഭൂമിയിലേക്കെത്തിയതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമായത്.



ഈ കണ്ടെത്തല്‍ മറ്റൊരു യാദൃച്ഛികമായ കൂട്ടിവായനയ്ക്ക് കൂടി കാരണമാകുന്നു. പലരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭൂമിയില്‍ പലയിടങ്ങളിലായി പതിച്ചു എന്നു കരുതപ്പെടുന്ന യങ്ങർ ഡാരിയന്‍ എന്ന അഭൗമവസ്തു ഭൂമിയിലേക്കെത്തിയെന്ന നിഗമനം ഉള്ളതും ഇത്രതന്നെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉല്‍ക്കയ്ക്കൊപ്പം എത്തിയ കോസ്മിക് രശ്മികളാകാം സിറിയയിലെ ആദിമ സംസ്കാര കേന്ദ്രമുണ്ടായിരുന്ന മേഖലയിലെ താപനില വർധിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഈ താപനിലയിലെ വർധനവ് കൃഷി ഉള്‍പ്പടെ മനുഷ്യ സ്ഥിരവാസത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നു.



ഒരേ സമയം പതിച്ചത് നിരവധി ഉള്‍ക്കകള്‍



യങ്ങര്‍ ഡാരിയന്‍ എന്ന ഒറ്റ പേര് നല്‍കി വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൂമിയിലെ പല പ്രദേശത്തായി പല കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാകും ഈ ഉല്‍ക്ക പതിച്ചതെന്നും ഗവേഷകര്‍ ഊഹിക്കുന്നു. അബു ഹുറൈന്‍ മലനിരകളിലും പല കഷണങ്ങളായിട്ടാകും ഉല്‍ക്കകള്‍ ചിതറിത്തെറിച്ചു പതിച്ചിരിക്കുകയെന്ന് ഇവിടെ നിന്നു ലഭിച്ച മറ്റ് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അവര്‍ കണക്കാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചിതറിത്തെറിച്ച ഉല്‍ക്കകള്‍ ഈ മേഖലയിലെ ആദിമ മാനവിക സംസ്കാരത്തിന്‍റെ വേരിളക്കിയെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിച്ചു. ഉല്‍ക്കാപതനത്തില്‍ വീടുകളും കൃഷിയും വളര്‍ത്തു മൃഗങ്ങളും കൂട്ടത്തിലുള്ളവരും നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ ഈ പ്രദേശത്തു ശേഷിച്ചിരുന്നവര്‍ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയെന്നും ഗവേഷകര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നു.

English Summary: Early Human Settlement Was Likely Destroyed By A Cosmic Impact 12,800 Years Ago