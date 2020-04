കൊറോണ ഭീതിയെ തുടർന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ലോക്ഡൗണിലായതോടെ മലിനീകരണം കുറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. അക്കൂട്ടത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ കേട്ടിരുന്ന ഒന്നാണ് വെനീസ് കനാൽ മാലിന്യമുക്തമായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ. ഇപ്പോഴിതാമനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതായതിനെ തുടർന്ന് വെനീസ് കനാൽ തെളിഞ്ഞതിന്റെ സാറ്റ്‌ലെറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ് ലോക്ഡൗണിന് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള കനാലിന്റെ സാറ്റ്‌ലെറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 2019 ഏപ്രിലിൽ 19 ന് പകർത്തിയ ചിത്രത്തിൽ കനാലിൽ നിറയെ ബോട്ടുകളുള്ളതായി കാണാം. എന്നാൽ ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ 12ന് പകർത്തിയ ചിത്രത്തിലാകട്ടെ ബോട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ലാതെ കടുംനീല നിറത്തിൽ തെളിഞ്ഞ കനാലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.



ലോകത്തിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ വെനീസ് സാധാരണഗതിയിൽ വസന്തകാലമെത്തുന്നതോടെ ഏറ്റവുമധികം ജനസാന്നിധ്യമുണ്ടാകുന്ന മേഖലയാണ്. എന്നാൽ ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ വെനീസ് തികച്ചും ശാന്തമാണ്. വാട്ടർ ടാക്സികളും യാത്രാകപ്പലുകളും അടക്കമുള്ള ജലഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രദേശത്തില്ല.



അതിവേഗം രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാർച്ചിലാണ് ഇറ്റലി സമ്പൂർണമായി ലോക്ഡൗണിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. കോവിഡ് - 19 ഏറ്റവും അപകടം വിതച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇറ്റലി. 22,170 പേർക്കാണ് ഇതിനോടകം കോവിഡ് ബാധയെത്തുടർന്ന് ഇവിടെ ജീവൻ നഷ്ടമായത്.



