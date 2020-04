കൊറോണാവൈറസ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ആളുകളുടെ വരവും വരുമാനവും ഇല്ലാതായ ജര്‍മനിയിലെ ഒരു കാഴ്ചബംഗ്ലാവിന്റെ അധികൃതര്‍, ചില മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് മറ്റു മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണമായി നല്‍കേണ്ടിവരുമെന്ന് പറഞ്ഞതായി ബിബിസി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. മഹാമാരി മൂലം പുറത്തിറങ്ങാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാല്‍, ഈസ്റ്റര്‍ അവധി ദിനങ്ങളിലും ആളുകളെത്തിയില്ല. ഇപ്പോള്‍ കാഴ്ചബംഗ്ലാവിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി സംഭാവന ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധികൃതര്‍.

കാഴ്ചബംഗ്ലാവ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണമെങ്കില്‍ ചില മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ഭക്ഷണമായി നല്‍കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നതായി വടക്കന്‍ ജര്‍മനിയിലെ നെയുമുന്‍സ്റ്റര്‍ (Neumünster) കാഴ്ചബംഗ്ലാവിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ വെറേണാ കാസ്പാരി തുറന്നു സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം കൊല്ലേണ്ട മൃഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കി കഴിഞ്ഞതായും വെറേണ അറിയിച്ചു. മൃഗങ്ങളുടെ നിര്‍ഭാഗ്യകരമായ ഈ അവസ്ഥയില്‍ സയന്‍സിനും സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും എന്തു ചെയ്യാനാകുമെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു.



സന്ദര്‍ശകരില്ല



പലതരം മൃഗങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാഴ്ചബംഗ്ലാവാണ് നെയുമന്‍സ്റ്റര്‍. ഇവിടെ പാന്‍ഡയ്ക്ക് ഇരട്ടക്കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടായെങ്കിലും, അവയെ കാണാന്‍ ഇഷ്ടമുള്ളവര്‍ക്ക് അവയെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ മാത്രമായിരുന്നു കാണാന്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നത്. അത്യാകര്‍ഷകമാണ് ഈ ഇരട്ടകളുടെ ചലനങ്ങളും കളിയുമെല്ലാം. ഇവ കാണാന്‍ ആളുകള്‍ എത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നു തങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി കാഴ്ചബംഗ്ലാവ് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ഇനി ആളുകള്‍ എത്തുമ്പോഴേക്കും അവ മുതിര്‍ന്നിരിക്കുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്നത് ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലെങ്കില്‍ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നത്. എന്നാല്‍, അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ മറ്റു മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് തീറ്റ നല്‍കാനാവില്ല. അപ്രിയകരമായ ഈ കൃത്യം നിര്‍വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ പോലും അത് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാവില്ല. കാശിനു കാശു തന്നെ വേണം. സീലുകള്‍ക്കും പെന്‍ഗ്വിനുകള്‍ക്കും ജീവിക്കണമെങ്കില്‍ ദിവസവും ധാരാളമായി പഴകാത്ത മീന്‍ വേണം. നിവൃത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ഇവയെ പട്ടിണിക്കിടതെ കൊന്നു കളയാനാണ് തങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ കാര്യം ചില മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് വേറെ ഉള്ള മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണമായി നല്‍കേണ്ടിവരുമെന്നതാണെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.



വെറോണ അധികാരിയായ കാഴ്ചബംഗ്ലാവ് നടത്തുന്നത് ഒരു അസോസിയേഷനാണ്. അതിന് രാജ്യത്തിന്റെ ഫണ്ടുകള്‍ ലഭിക്കില്ല. ഈ വസന്ത കാലത്ത് കാഴ്ചബംഗ്ലാവിന് നഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 152,400 പൗണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അവര്‍ കണക്കൂ കൂട്ടുന്നു. പൊതു ജനങ്ങളോട് സംഭാവന ചോദിക്കുന്നതു കൂടാതെ, ഗവണ്‍മെന്റിനോടും ഇത്തരം കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകള്‍ സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജര്‍മനിയുടെ സൂ അസോസിയേഷന്‍ പറയുന്നത് മറ്റു ബിസിനസുകളെ പോലെ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവയ്ക്കാന്‍ കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകള്‍ക്കാവില്ല എന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്നാണ്. മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് ദിവസവും ആഹാരം നല്‍കണം. അവ വൃത്തിയായും വെടിപ്പായുമാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുറപ്പാക്കുകയും വേണം. ഉഷ്ണ മേഖലയിലുള്ള മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്രിമമായി അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി നല്‍കണം. ഇതിനെല്ലാമായി ഒരു സാധാരണ കാഴ്ചബംഗ്ലാവിന്റെ നടത്തിപ്പിന് ആഴ്ചയില്‍ 500,000 യൂറോ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ്, ഈ ബിസിനസില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത്.



മറ്റൊരു കാഴ്ചബംഗ്ലാവായ സ്‌ക്രൂണ്‍ബ്രണ്‍ (Schönbrunn) സൂ പറയുന്നത് തത്കാലം തങ്ങള്‍ക്കു പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനാകുമെന്നാണ്. എന്നാല്‍, ചിലവു ചുരുക്കാനായി തങ്ങളുടെ ചില ജോലിക്കാരെ തൽക്കാലത്തേക്ക് വീട്ടില്‍ വിടുകയാണെന്ന് അവരും അറിയിച്ചു.



മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് മനുഷ്യ ചങ്ങാതി മാരെ നഷ്ടമാകും



മനുഷ്യരെ പോലെ മൃഗങ്ങള്‍ക്കും ചിലരെ ഇഷ്ടമാണ്. അവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നല്‍കുകയും, ലാളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുമായി വൈകാരിക അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ച മൃഗങ്ങളുമുണ്ട്. തങ്ങള്‍ക്കു പരിചയമുളളവരെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും പിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് വൈകാരിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്നും പറയുന്നു. കൂടാതെ, അവരെ കാണാന്‍ ധാരാളം പേര്‍ എത്തുന്നതും അവരുമായി സല്ലപിക്കുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുണ്ട്. കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകളിലേക്ക് സന്ദര്‍ശകര്‍ എത്താത്തതും മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് വൈകാരികമായി വിഷമമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. കുരങ്ങു വര്‍ഗത്തിലുള്ളവര്‍ക്കായിരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുക. അവര്‍ക്ക് മനുഷ്യരെ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ബെര്‍ലിന്‍ സൂവിലെ അധികാരി പറഞ്ഞു. സീലുകള്‍ക്കും തത്തകള്‍ക്കും സന്ദര്‍ശകരെത്തുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോള്‍ ആരു വരാത്തത് അവര്‍ക്കും വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

