ഇന്തോനീഷ്യയിലെ 'ക്രാക്കടോവ എന്ന അഗ്നിപര്‍വതം സമീപ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായ സ്ഫോടനങ്ങള്‍ക്കു വഴിവച്ചിട്ടുള്ള അഗ്നിപര്‍വതമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീതിയുളവാക്കുന്ന അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനവും 'ക്രാക്കടോവിന്‍റെ തന്നെയാണ്. ക്രാക്കടോവ അഗ്നിപര്‍വ്വതം വീണ്ടും സജീവമായെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നു പുറത്തു വരുന്ന പുതിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍. ചാരവും, പുകയും, തീയുമെല്ലാമായി ലാവ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പുറത്തേക്കു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.

'ക്രാക്കടോവ അഗ്നിപര്‍വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന്‍റെ ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റ് ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിരീക്ഷകര്‍ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അഗ്നിപര്‍വതം സജീവമായെന്ന് വ്യക്തമാക്കി നാസയുടെ ഒബ്സര്‍വേറ്ററിയും സാറ്റ്‌ലെറ്റ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രസിധീകരിച്ചു. ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി വാതകങ്ങളും, പുകയും പുറത്തു വന്ന ശേഷമാണ് ബോംബ് പൊട്ടുന്നതു പോലെയുള്ള സ്ഫോടനം അഗ്നിപര്‍വതത്തില്‍ നിന്നുണ്ടായതെന്ന് നിരീക്ഷകര്‍ വിശദീകരിച്ചു. 'ക്രാക്കടോവ വീണ്ടും സജീവമായി എന്നതു തന്നെയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് യുഎസ്ആര്‍എ വോള്‍ക്കാനോളജിസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ഫ്ലവര്‍ പറഞ്ഞു.



ഇപ്പോള്‍ പുറത്തു വരുന്ന പദാര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ കൂടുതലും നീരാവിയും മറ്റ് വാതകങ്ങളുമാണ്. വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലെ നിറത്തില്‍ നിന്നാണ് ഇക്കാര്യം ഗവേഷകര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റ് ദൃശ്യത്തില്‍കാണുന്ന വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള തിളങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇവയെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ചാരവും ഇതോടൊപ്പം പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ദൃശ്യത്തില്‍ തന്നെുള്ള ചാര നിറം ഇതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കനം കുറഞ്ഞ വാതകങ്ങള്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുയര്‍ന്നു പോകുന്നു, ചാരം സ്ഫോടന മേഖലയില്‍ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനാലാണ് സജീവമായ ഈ അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്‍റെ അന്തരീക്ഷ മേഖല വെളുത്ത നിറത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്നതും.



'ക്രാക്കടോവ



ഇന്തോനീഷ്യയിലെ ജാവ, സുമാത്ര എന്നീ പ്രധാന ദ്വീപുകള്‍ക്കിടയിലുള്ള ചെറിയ ദ്വീപ സമൂഹത്തിലാണ് 'ക്രാക്കടോവ അഗ്നിപര്‍വ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 'ക്രാക്കടോവ കെസില്‍ എന്ന ദ്വീപിനു സമീപത്തായി അനക് ക്രാക്കടോവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപാണ് അഗ്നിപര്‍വ്വതത്തിന്‍റെ ഉറവിടം. ഈ അഗ്നിപർവതത്തിന്‍റെ പേരില്‍ നിന്നാണ് ഈ ദ്വീപസമൂഹത്തിനും'ക്രാക്കടോവ എന്ന പേരു ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 2000 വര്‍ഷത്തിനിടെ ചുരുങ്ങിയത് 50 തവണയെങ്കിലും ഈ അഗ്നിപര്‍വതം സജീവമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.

2000 വര്‍ഷത്തെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോള്‍ 50 എന്നത് വലിയ സംഖ്യയല്ല. ഈയിടെക്കാണ് അഗ്നിപര്‍വതം സജീവമാകുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ വർധിച്ച് വരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതേ അഗ്നിപര്‍വതം ഒടുവില്‍ സജീവമായത് 2018 ലാണ്. ഈ സ്ഫോടനത്തില്‍ പര്‍വതത്തിന്‍റെ ഒരു മേഖല തകര്‍ന്നു വീണു. കൂടാതെ ഈ പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിച്ച സുനാമിയില്‍ നൂറ് കണക്കിനാളുകള്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് സജീവമായിട്ടുള്ള അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും വിനാശകാരിയാണെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ക്രാക്കടോവയാണ്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സജീവത കാര്യമായ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നാണ് ഇന്തോനീഷ്യന്‍ അധികൃതര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നത്.



English Summary: Watch As Lava Bombs Blast Out Of World's "Most Infamous" Volcano