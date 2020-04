ആനക്കുട്ടിക്കു കോവിഡ് ബാധയെന്ന് സംശയം; സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക്

കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രാജാജി കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ആനക്കുട്ടിയുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കയച്ചു. സുൽത്താൻ എന്ന ആനക്കുട്ടിയുടെ സാമ്പിളുകളാണ് ഇന്ത്യൻ വെറ്ററിനറി റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്കയച്ചത്. ന്യൂയോർക്കിലെ ബോർണ്ക്സ് മൃഗശാലയിലെ നാദിയ എന്ന കടുവയ്ക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് സുൽത്താനെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു. മറ്റ് 5 ആനകളോടൊപ്പമായിരുന്നു സുൽത്താനെ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത്. മറ്റ് രണ്ട് ആനകൾക്കു കൂടി അസുഖമുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കോവിഡല്ലെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.



ശനിയാഴ്ച മുതലാണ് സുൽത്താന് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കൺപോളകളിൽ വീക്കവും വായിൽ അൾസറും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആനക്കുട്ടിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ഹരിദ്വാറിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക മെഡിക്കൻ സംഘമെത്തി പരിശോധിക്കുമെന്നും ആനക്കുട്ടിയെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം അണുവിമുതമാക്കുമെന്നും കടുവാ സങ്കേതത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ അമിത് വർമ വ്യക്തമാക്കി.



