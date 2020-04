പരിസ്ഥിതിയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റവും ജൈവസമ്പത്തിന്റെ അമിത ചൂഷണവും വൈറസ് വ്യാപനത്തിനു വഴിവയ്ക്കുന്നുവോ?

ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടു പിറന്നതിൽ പിന്നെ ലോകം മൂന്നു മഹാമാരികളിലൂടെയാണു കടന്നുപോയത്. സാർസ് (2003), എച്ച്1എൻ1 (പന്നിപ്പനി – 2009), കോവിഡ് (2019). യുദ്ധങ്ങളിലും ആക്രമണങ്ങളിലും കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെക്കാളേറെ ആളുകൾ ഈ വൈറസ് ബാധകൾ മൂലം മരിച്ചു. ചരിത്രത്തിലെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം ജന്തുജന്യ മഹാമാരികൾ പെരുകുന്നതിനു പിന്നിൽ ഈനാംപേച്ചി മുതൽ വവ്വാലുകൾ വരെയുള്ളവയുടെ കാണാക്കൈകളുണ്ട്.

എച്ച്1എൻ1 പടർന്നതു മെക്സിക്കോയിലെ പന്നിഫാമിൽ നിന്നാണ്. ഇതുകൂടാതെ, കോഴിഫാമുകളിൽ നിന്നു പക്ഷിപ്പനിയും ഒട്ടകത്തിൽ നിന്നു മെർസ് രോഗവും കുരങ്ങ്, പന്നി എന്നിവയിൽനിന്ന് എബോളയും വെസ്റ്റ്നൈലും സിക്കയും കുരങ്ങുപനിയും നിപ്പയും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. കാലാവസ്ഥാമാറ്റം ഈ രീതിയിൽ തുടർന്നാൽ ജന്തുജന്യ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ പെരുകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.



കാടിറങ്ങുന്ന ‌വാഹകർ



പരിസ്ഥിതിക്കേറ്റ ആഘാതം രോഗങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ്. വനനശീകരണം മൂലം വന്യജീവികൾ നാട്ടിലേക്കിറങ്ങി മനുഷ്യരുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നതു ജന്തുജന്യരോഗങ്ങൾ പകരാൻ കാരണമാകുന്നു. വളർത്തു മൃഗങ്ങളിലേക്കും ഇവ രോഗം പരത്തുന്നു. റിഫ്റ്റ് വാലി വൈറസ് ഉദാഹരണം. അപൂർവയിനം എന്നു പറഞ്ഞ് പലതരം മാംസങ്ങൾ പച്ചയ്ക്കുപോലും തിന്നുന്ന രീതി ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. മൃഗവേട്ട നിരോധിച്ചിട്ടും ‘ബുഷ്മീറ്റ്’ എന്ന പേരിൽ കാട്ടിറച്ചി വിൽക്കുന്ന രീതിയും പലയിടത്തും തുടരുന്നു. ഇത് പുതിയ രോഗാണുക്കളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ്.

വനനശീകരണത്തിനും വന്യജീവികടത്തിനുമെതിരെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും നിയമമുണ്ട്. മൃഗപരിപാലനത്തിനും ശക്തമായ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. വവ്വാലിലും മരപ്പട്ടിയിലും വൻതോതിൽ കൊറോണ വൈറസ് സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് ചൈനയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടിയുണ്ടായില്ല. 2003ൽ മരപ്പട്ടിയെ തിന്നുന്നതു ചൈന നിരോധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇപ്പോഴും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ മരപ്പട്ടി രുചിയൂറും വിഭവമാണ്. വന്യജീവികളെ വളർത്തുന്നതിനും നിരോധനമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ചൈനയുടെ ലാഘവബുദ്ധി ലോകത്തെ അടിയറവു പറയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി മറിച്ചല്ല.ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ആഗോള പ്രതികരണം ഉയരേണ്ട സമയമാണിത്. ഫാമുകളിൽ വൻതോതിൽ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും വളർത്തുന്നതും അവയ്ക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് നൽകുന്നതും അപകടകരമാണ്. പക്ഷിപ്പനിയും പന്നിപ്പനിയും ഇത്തരത്തിലാണു വന്നത്.



മഹാശക്തനായി വൈറസ്



ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളെ ചെറുക്കാനുള്ള ശേഷി പല രോഗാണുക്കളും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. പലതും ലോകജനതയെത്തന്നെ അടിച്ചിടാൻ ശേഷിയുള്ള അസാമാന്യ വൈറസുകളായി (സൂപ്പർബഗ്സ്) മാറുന്നു. അവയെ ചെറുക്കാൻ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളോ ആന്റി വൈറൽ മരുന്നുകളോ കണ്ടെത്താനാവുന്നില്ല.

ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് (എഎംആർ) എന്നാണ് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം അറിയപ്പെടുന്നത്. കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും എഎംആറും ചേർന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപിനു തന്നെ ഭീഷണിയുയർത്താൻ കഴിയും. എങ്ങനെ ഇവയെ നേരിടുമെന്നതാണു മാനവരാശിയുടെ വെല്ലുവിളി.കാലാവസ്ഥാമാറ്റം പുതിയ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നു മാത്രമല്ല, അവ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രം അന്നുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമാവും. കാലാവസ്ഥാമാറ്റം മാത്രമല്ല, ദ്രുതനഗരവൽക്കരണവും ആഗോളവൽക്കരണവും കോവിഡ് പോലെയുള്ള പുതിയ രോഗങ്ങൾക്കു വഴിതെളിക്കും. മനുഷ്യൻ ഒന്നിച്ചു യാത്രചെയ്യുകയും തിങ്ങിനിറഞ്ഞു ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നഗരവൽകൃത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും.



ചൂട് കൂടുമ്പോൾ



കാലാവസ്ഥാമാറ്റം ശീതകാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കും. ചൂടു വർധിക്കുന്നതോടെ രോഗാണുവാഹകരായ കൊതുകും എലിയും പെറ്റുപെരുകും. ചൂടേറിയാൽ മഴദിനങ്ങളും ഈർപ്പവും കൂടും. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പരാദങ്ങൾ വ്യാപിക്കും. ഇങ്ങനെ രോഗാണു വ്യാപനം ശക്തമാകും. ഉഷ്ണമേഖലാ രോഗങ്ങളായ മലേറിയയും ഡെങ്കിപ്പനിയും വർധിക്കും.

പുറത്ത് കടുത്ത ചൂടിൽ വളരുന്ന രോഗാണുക്കൾ, ശരീരം പ്രതിരോധ സൂചകമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അമിത ഊഷ്മാവിനെയും (പനി) മറികടക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ്. അതിലും അതിജീവനശേഷിയുള്ളവയാവും അണുക്കളുടെ അടുത്ത തലമുറ. കാലാവസ്ഥാമാറ്റം മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതിദത്ത പ്രതിരോധശേഷി കുറയ്ക്കുന്നുവോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.



2.5 ലക്ഷം 10 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തു കാലാവസ്ഥാമാറ്റം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അധിക മരണം 2.5 ലക്ഷം ആകുമെന്നാണു കണക്ക്. 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും കോവിഡ് പോലെ മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ മൂലം ഒരുകോടിയോളം പേർ മരിക്കുമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു. ഇവയെ രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കേണ്ടത്.



ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായ ഇന്റർനാഷനൽ ഫോറം ഫോർ എൻവയൺമെന്റ്, സസ്റ്റെയ്നബിലിറ്റി ആൻഡ് ടെക്നോളജി (ഐഫോറസ്റ്റ്) പ്രസിഡന്റും സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റ് (സിഎസ്ഇ) മുൻ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറും പരിസ്ഥിതി– കാലാവസ്ഥാമാറ്റ വിദഗ്ധനുമാണ് ലേഖകൻ.



