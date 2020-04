ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശമേകി മറ്റൊരു ഭൗമദിനം കൂടി. 1962ൽ റേച്ചൽ കാഴ്സൺ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘സൈലന്റ് സ്പ്രിങ്’ എന്ന പുസ്തകം, ഡിഡിടി മൂലം ‘ബാൾഡ് ഈഗിൾ’ എന്ന പക്ഷിക്കുണ്ടാകുന്ന വംശനാശത്തിന്റെ കഥ ലോകത്തെ അറിയിച്ചു. ഇതിൽനിന്ന് ഉത്തേജനം പകർന്നുകിട്ടിയ ലോകസമൂഹം, വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപിനെത്തന്നെ ബാധിക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവു നേടിയപ്പോഴാണ് പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് 1970ൽ ഭൗമദിനാചരണത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്.

ഇതു ഭൗമദിനാചരണത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലിയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് എതിരെയുള്ള കൃത്യതയുള്ള നടപടിയാണ് (ക്ലൈമറ്റ് ആക്‌ഷൻ) ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന വിഷയം. ഇതിനിടെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ കോവിഡ് രോഗബാധ ലോകമെങ്ങും പടർന്നു. കോവിഡിനെ നേരിടാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ അവലംബിച്ച ലോക്ഡൗൺ അക്ഷരാർഥത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഭൗമദിനത്തിന്റെ നടപടി നടപ്പാക്കിയതു പോലെയായി. ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഇന്നു വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതിമാറ്റത്തിനാണു നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.



പ്രത്യേകിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിനു സംഭവിച്ച മാറ്റം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ലോകത്തെ ഏകദേശം എല്ലാ മഹാനഗരങ്ങളിലും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. കടലിലും നദികളിലും സമീപ കാലത്തെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായി. ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികളും വിഭിന്നമല്ല. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടിയ വായുമലിനീകരണത്തോതുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പത്തോളം പട്ടണങ്ങൾ ഇന്നു ശുദ്ധമാണ്.



‌കുറയുന്ന വികിരണങ്ങൾ



ഫെബ്രുവരി – മാർച്ച് മാസത്തെ കണക്കുകൾ, ചൈനയിൽ ഏകദേശം 20% കാർബൺ വികിരണം കുറഞ്ഞതായി കാണിക്കുന്നു. ഏകദേശം 250 മില്യൻ മെട്രിക് ടൺ കാർബൺ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതു നൽകുന്ന സൂചന. ഈ സംഖ്യ പല വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെയും വാർഷിക കാർബൺ വികിരണത്തോത് ആണെന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. കൽക്കരി ഉപയോഗം, വ്യവസായ, ഗതാഗത പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കുറവ് എന്നിവ മൂലമാണ് ഇതു സംഭവിച്ചത്.

യൂറോപ്പ് മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ 400 മില്യൻ മെട്രിക് ടൺ കാർബൺ കുറഞ്ഞതായി കാണാം. വാഹന, വ്യവസായ മലിനീകരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന അളവുകോൽ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് വികിരണമാണ്. ഏപ്രിൽ രണ്ടാം വാരത്തോടെ കൂടി ഇറ്റലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് 50 ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞതായി കാണുന്നു. അങ്ങനെ ലോകത്താകമാനം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് ഈ സമയത്തു ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതായി കാണാം.



സ്ഥിതി മാറും



കോവിഡ്കാലത്ത് ഈ കാണുന്ന അന്തരീക്ഷമാറ്റങ്ങൾ താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കണം. അന്തരീക്ഷ കാർബൺ ‍ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഇപ്പോൾ 414.5 പാർട്സ് പെർ മില്യൻ (പിപിഎം) എന്ന തോതിലാണ് (1960ൽ ഇത് 315 പിപിഎം ആയിരുന്നു). അടച്ചിടലിനു ശേഷം ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും അവരുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിരിക്കും. അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ ഒരുപക്ഷേ, ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ പരിസ്ഥിതി കരാറുകളും ഒരു പരിധി വരെ ലംഘിക്കാൻ പോലും സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ മുൻപത്തെക്കാൾ വർധിച്ച തോതിലുള്ള കാർബൺ വികിരണമായിരിക്കും ഫലം. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഊന്നിയുള്ള വികസനം മാത്രമാണ് ഇതിനു പരിഹാരം. അതിനുവേണ്ടി ജനങ്ങളും സർക്കാരുകളും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ആശ്വാസം;ശുദ്ധവായു



ലോക‍്ഡൗൺ‌ മൂലം കഴിഞ്ഞ ഭൗമദിനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നാം ഇത്തവണ ശ്വസിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശുദ്ധമായ വായു. വാഹനങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറയുകയും വ്യവസായങ്ങൾ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെ വായുവും ശുദ്ധമാകുന്നതായാണ് സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ കണക്കുകൾ.

ഡോ. സി.ടി.അരവിന്ദകുമാർ



കഴിഞ്ഞ ഭൗമദിനത്തിലെ മലിനീകരണ തോതും ഇന്നലത്തെ മലിനീകരണ തോതുമാണ് താരതമ്യം ചെയ്തത്. വായുഗുണനിലവാര സൂചിക (എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡക്സ്) 50ൽ താഴെ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ശുദ്ധമായ വായു.

സ്ഥലം, 2019 ഏപ്രിൽ 22, 2020 ഏപ്രിൽ 21 തീയതികളിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക എന്ന ക്രമത്തിൽ



പ്ലാമൂട്, തിരുവനന്തപുരം: 60, 34



പാളയം, കോഴിക്കോട്: 60.11, 42

വൈറ്റില, കൊച്ചി: 74.51, 52

വായുഗുണനിലവാര സൂചിക ഇങ്ങനെ:



0–50: മലിനീകരണം തീർത്തും കുറവ്



51–100: തൃപ്തികരം

101–200: ചിലർക്ക് അനാരോഗ്യകരം

201–300: മോശം

301–400: വളരെ മോശം

400ന് മുകളിൽ: രൂക്ഷം

എംജി സർവകലാശാല പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറാണ് ലേഖകൻ.



English Summary: How Is the Coronavirus Pandemic Affecting Climate Change?